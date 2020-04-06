Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для спецпропусков в Подмосковье

Оснований для закрытия границ Московской области, как это сделали некоторые регионы, нет, заявил в интервью РБК губернатор Андрей Воробьев. По его словам, победой над вирусом станет снижение скорости его распространения до 10–15%

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Система мониторинга передвижения граждан в Московской области разработана и сейчас тестируется, однако вводить ее в действие или закрывать границы региона власти пока не планируют, для этого пока нет предпосылок. Об этом в интервью РБК заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Смысл этой платформы в том, что, если ты хочешь поехать на работу в РБК, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать, и ты идешь совершенно спокойно. Сегодня она обкатывается, но сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», — рассказал губернатор.

«Мы очень надеемся опять же, что скорость распространения [вируса] будет низкая и мы сможем этого избежать, — добавил Воробьев, — Будем следить, будем решать по ситуации. Сейчас усугублять, кошмарить ситуацию — неправильно».

Губернатор уточнил, что в Московской области сейчас 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и еще 80 человек ожидают подтверждения. «Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — РБК), все остальные переносят болезнь если даже и с симптомами, то относительно легко», — заметил глава региона. Он оценил скорость распространения инфекции как «плохую». «То есть нам идеально нужно убрать скорость распространения на уровень 10–15% — это будет победа», — сказал Воробьев.