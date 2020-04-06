Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для спецпропусков в Подмосковье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 12:50
Минюст зарегистрировал «Партию прямой демократии» создателя World of Tank Политика, 13:10 Бывший президент «Интера» оценил шансы на переход Месси в клуб Спорт, 13:09 Босов уволил своего партнера из-за подозрений в хищениях Бизнес, 13:05 В Кремле ответили на вопрос о партнерской доле сокращения добычи нефти Экономика, 13:01 Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками Бизнес, 13:00 Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру в 30 лет Спорт, 12:56 Маски и Маск. Что происходит с Tesla во время пандемии Quote, 12:53 Песков заявил о «тонкой настройке» в вопросе перекрытия границ регионов Политика, 12:53 Изоляция или социализация: как VR повлияет на человеческое общение Индустрия 4.0, 12:48  Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом Общество, 12:48 Подмосковный штаб сообщил о 8 умерших от коронавируса в регионе Общество, 12:47 Ассоциация экономистов предупредила о рисках жесткого карантина в России Экономика, 12:40 В Москве общее число выздоровевших от COVID-19 превысило 200 Общество, 12:28 Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ Технологии и медиа, 12:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Воробьев заявил об отсутствии предпосылок для спецпропусков в Подмосковье

Оснований для закрытия границ Московской области, как это сделали некоторые регионы, нет, заявил в интервью РБК губернатор Андрей Воробьев. По его словам, победой над вирусом станет снижение скорости его распространения до 10–15%
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Система мониторинга передвижения граждан в Московской области разработана и сейчас тестируется, однако вводить ее в действие или закрывать границы региона власти пока не планируют, для этого пока нет предпосылок. Об этом в интервью РБК заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Смысл этой платформы в том, что, если ты хочешь поехать на работу в РБК, ты должна зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать, и ты идешь совершенно спокойно. Сегодня она обкатывается, но сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», — рассказал губернатор.

«Мы очень надеемся опять же, что скорость распространения [вируса] будет низкая и мы сможем этого избежать, — добавил Воробьев, — Будем следить, будем решать по ситуации. Сейчас усугублять, кошмарить ситуацию — неправильно».

Губернатор уточнил, что в Московской области сейчас 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и еще 80 человек ожидают подтверждения. «Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — РБК), все остальные переносят болезнь если даже и с симптомами, то относительно легко», — заметил глава региона. Он оценил скорость распространения инфекции как «плохую». «То есть нам идеально нужно убрать скорость распространения на уровень 10–15% — это будет победа», — сказал Воробьев.

Власти Подмосковья разъяснили правила поездок на машине при самоизоляции
Общество

Ограничения на въезд в Московскую область и выезд из нее власти вводить пока не планируют. «У нас нет предпосылок для этого», — заявил Воробьев, связав это решение и с экономическими причинами. «Ясно, что очень важная штука, но нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. И экономику нельзя уронить <...> как уронили в других странах. Как пройти между этими Сциллой и Харибдой? Вот в чем заключается сложность. Перемещения — это достаток, это работа. Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста», — пояснил губернатор отказ от введения ограничений на выезд из региона.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Воробьев также рассказал, что во многих районах области в связи с введением самоизоляции раньше начался наплыв дачников. «Весна только начинается, даже при такой погоде, как сегодня, у нас главы (городских поселений) и ГУВД фиксируют порядка от 1,5 млн. до 2 млн дачников в выходные дни. Летом будет их, конечно, гораздо больше», — сказал он.

Авторы: Владислав Гордеев, Юлия Старостина
Теги: Московская область, Подмосковье, Андрей Воробьев, коронавирус
Материалы по теме
Воробьев пообещал «не жестить» с введением спецпропусков в Подмосковье
Общество
Власти Подмосковья разъяснили правила поездок на машине при самоизоляции
Общество
Воробьев не увидел необходимости в пропускном режиме в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter