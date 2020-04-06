Песков заявил о «тонкой настройке» в вопросе перекрытия границ регионов

Пресс-секретарь президента призвал не сгущать краски вокруг панических настроений в некоторых регионах. Он признал чрезмерный эмоциональный фон в некоторых случаях

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от коронавируса, сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о разной политике, которую проводят российские регионы, Песков отметил, что решения местных властей «принимаются все-таки в координации с федеральными властями». «Какие-то меры чрезмерные. Как вот закрытие границ нескольких регионов, которое раскритиковал председатель правительства. Здесь уже федеральный центр внес коррективы», — сообщил пресс-секретарь президента.

«Особое внимание было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек. Это вопрос тонкой настройки», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также предложил не сгущать краски относительно панических настроений в некоторых регионах. На вопрос о ситуации в Курганской области, где местный губернатор Вадим Шумков открыто призвал местных жителей «не сжигать на костре приехавших из Москвы», Песков ответил, что «какой-то чрезмерный эмоциональный фон в отдельных случаях может присутствовать».