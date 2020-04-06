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Песков заявил о «тонкой настройке» в вопросе перекрытия границ регионов

Пресс-секретарь президента призвал не сгущать краски вокруг панических настроений в некоторых регионах. Он признал чрезмерный эмоциональный фон в некоторых случаях
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезмерными некоторые меры, которые принимают региональные власти для защиты людей от коронавируса, сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о разной политике, которую проводят российские регионы, Песков отметил, что решения местных властей «принимаются все-таки в координации с федеральными властями». «Какие-то меры чрезмерные. Как вот закрытие границ нескольких регионов, которое раскритиковал председатель правительства. Здесь уже федеральный центр внес коррективы», — сообщил пресс-секретарь президента.

«Особое внимание было обращено на недопустимость разрыва транспортных цепочек. Это вопрос тонкой настройки», — добавил Песков.

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
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Пресс-секретарь главы государства также предложил не сгущать краски относительно панических настроений в некоторых регионах. На вопрос о ситуации в Курганской области, где местный губернатор Вадим Шумков открыто призвал местных жителей «не сжигать на костре приехавших из Москвы», Песков ответил, что «какой-то чрезмерный эмоциональный фон в отдельных случаях может присутствовать».

«Но вряд ли мы можем одной краской красить все регионы и страны. Президент неоднократно призывал и председатель правительства говорил. что нужна дисциплина и ответственное отношение к себе и своему здоровью», — добавил Песков.

6 апреля глава правительства Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ регионов. По его словам, принимаемые местными властями меры должны быть адекватны ситуации. 

На прошлой неделе Чечня закрыла административные границы с соседними регионами, а некоторые регионы стали вводить карантины для тех, кто приехал из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков
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