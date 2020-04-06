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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове-на-Дону выставили посты контроля за соблюдением мер по вирусу

В региональном правительстве пояснили, что они необходимы для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений. На постах полицейские будут проверять у ростовчан документы
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На нескольких улицах и в пешеходных зонах Ростова-на-Дону выставили металлические ограждения и посты контроля. Они необходимы в качестве мер для урегулирования ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства области.

«На ряде улиц и в пешеходных зонах города Ростов-на-Дону для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений установлены посты контроля», — сказал он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля
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По его словам, на улицах также были установлены металлические ограждения. Они препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, но при этом не перекрывают движение по улицам и тротуарам, а также не мешают пройти к торговым и иным строениям.

Как отметил представитель областного правительства, сотрудники полиции на постах контроля будут проверять у граждан наличие документов. Эти меры будут действовать вплоть до улучшения ситуации с вирусом, заключил он.

По последним данным, в Ростовской области зафиксировали девять человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. О летальных исходах к настоящему моменту информации на поступало. По состоянию на 6 апреля всего в России заболели более 6,3 тыс. человек, скончались 53 пациента, выздоровели 406 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Ростов-на-Дону, коронавирус
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