В Ростове-на-Дону выставили посты контроля за соблюдением мер по вирусу

В региональном правительстве пояснили, что они необходимы для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений. На постах полицейские будут проверять у ростовчан документы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На нескольких улицах и в пешеходных зонах Ростова-на-Дону выставили металлические ограждения и посты контроля. Они необходимы в качестве мер для урегулирования ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства области.

«На ряде улиц и в пешеходных зонах города Ростов-на-Дону для проверки соблюдения гражданами введенных ограничений установлены посты контроля», — сказал он.

По его словам, на улицах также были установлены металлические ограждения. Они препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, но при этом не перекрывают движение по улицам и тротуарам, а также не мешают пройти к торговым и иным строениям.

Как отметил представитель областного правительства, сотрудники полиции на постах контроля будут проверять у граждан наличие документов. Эти меры будут действовать вплоть до улучшения ситуации с вирусом, заключил он.