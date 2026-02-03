Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике

Ученик гимназии № 16 в Уфе, пронесший сегодня в школу пневматический автомат и открывший стрельбу, учился средне и проблем не вызывал, рассказала директор Марина Камалова. С версией о буллинге она не согласилась

Video

Директор гимназии № 16 Марина Камалова рассказала в эфире телеканала РБК, что девятиклассник, открывший в школе стрельбу из пневматического автомата, подозрений не вызывал, проблем с ним не было.

По ее словам, в гимназию подросток перевелся три с половиной года назад после переезда. «За это время он не показал себя ни с какой отрицательной стороны. Учился средне, как все обычные дети. И никаких проблем не вызывал», — рассказала Камалова.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев говорил, что открывший стрельбу подросток мог испытывать обиду на других школьников. Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил, что, если подтвердится факт буллинга, руководство гимназии будет уволено. Однако Камалова с этой версией не согласилась.

«У этого ребенка был свой круг общения, он не был изгоем, как сейчас говорят и пишут, что буллинг. Нет, ничего этого не было», — подчеркнула директор гимназии.

Говоря об обстоятельствах нападения, Камалова отметила, что в 11:00 в гимназии должна была пройти тренировочная эвакуация, именно в этот момент раздался «небольшой хлопок». «Нам сказали, что у нас должна сработать сейчас тревога. Мы нажали тревожную кнопку «угроза проникновения», естественно, все забаррикадировались, вызвали по алгоритму Росгвардию. Выяснилось, что ученик девятого класса принес в здание игрушечный автомат с резиновыми пулями», — сказала она.

Школьника задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии. Перед этим он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Хабиров заявил, что пострадавших нет, поскольку оружие было «детским». Следственное управление СК России по Башкирии сообщило о возбуждении уголовных дел, в том числе о халатности.