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Что случилось за день. Главные новости РБК

Следы яда на бутылке Навального, рекордное падение покупательной способности россиян, Индия как центр производства российской вакцины; что изменится в компенсациях за вложения в инфраструктуру; главные новости — в обзоре РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Бутылку сохранили родственники оппозиционера и позже передали экспертам в Берлине, сообщает издание. Предположительно, Навальный отпил из нее уже после того, как был отравлен, оставив на ней следы отравляющего вещества.

  • Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера. Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.
  • После встречи правительство ФРГ 2 сентября выпустило заявление, в котором сообщило о том, что ему были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в организме Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Позже канцлер Германии Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать».
  • Накануне, 3 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в заявлениях о причинах отравления Навального не содержится обвинений в адрес России. Он также подчеркивал, что для таких обвинений нет никакого повода. Помимо этого Песков отмечал, что немецкая сторона пока не передавала России данные о результатах анализов Навального, подтверждающие выводы об отравлении.

Эксперты указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет, следует из расчетов Института «Центр развития» ВШЭ.

  • Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, снизилась до минимума с 2011 года по 12 из 24 основных продуктов питания (среди них — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.), следует из сентябрьского обзора Центра развития ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».
  • Долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов во втором квартале 2020 года был достигнут только по одному основному продукту питания. Им стал сахар, который является одним из самых вредных продуктов, замечает автор обзора — замдиректора института Светлана Мисихина.
  • Покупательная способность определяется динамикой денежных доходов населения и потребительских цен. Отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) во втором квартале 2020 года достигло минимума за последние десять лет (с 2011 по 2020 год), составив 286,5%.

Российский фонд допустил производство вакцины от коронавируса в Индии

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Индия может стать центром для производства российской вакцины «Спутник V» от коронавируса за рубежом, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вместе с тем произведенные российскими компаниями партии вакцины будут в первую очередь использоваться внутри страны, говорили раньше в РФПИ.

  • Дмитриев отметил, что Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин, она производит около 60% всех существующих вакцин. Поэтому с ней ведется очень плотный диалог по производству вакцины «Спутник V». Он уточнил, что определенные договоренности об этом уже достигнуты. Кроме того, Индия может производить российскую вакцину не только для себя, но и для других стран.
  • РФПИ, суверенный фонд России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи опубликовали в медицинском журнале Lancet статью о результатах первой и второй фаз клинических исследований вакцины «Спутник V». В ней разработчики утверждают, что по итогам испытаний ни по одному из критериев не было обнаружено серьезных нежелательных явлений, в то время как у других вакцин уровень таких явлений колеблется от 1 до 25%.
  • Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на вакцинацию большинства граждан России, по предварительным оценкам, понадобится 9–12 месяцев. По его словам, после этого можно будет начать экспорт препарата за границу. С 5–7 сентября начнется третий этап исследования препарата, а уже 10–13 сентября центр рассчитывает получить разрешение на выпуск первой партии в гражданский оборот.

Власти предложили новый порядок компенсаций по вложениям в инфраструктуру

Минэкономразвития предложил поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений: вместо субсидий на создание инфраструктуры инвесторы смогут рассчитывать на налоговый вычет.

  • Это, по словам министра экономразвития Максима Решетникова, «позволит существенно упростить процедуру и сократить сроки возмещения затрат на инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов». Он уточнил, что все ранее согласованные подходы, такие как заявительный порядок, подтверждение обоснованности расходов технологическим и ценовым аудитом и госэкспертизой, будут сохранены.
  • Накануне, как сообщил РБК источник, заместитель Решетникова Андрей Иванов на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым говорил, что внести правки и подписать дополнительные документы к закону о защите и поощрении капиталовложений планируется в течение двух недель, и в середине сентября можно будет начинать работу по проектам.
  • Данный закон вступил в силу 1 апреля этого года, но пока заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) нельзя: к нему еще требуется принять ряд подзаконных актов. Согласно закону инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% понесенных затрат на объекты необходимой проекту инфраструктуры и в течение 10 лет — до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры, необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий.
Автор: Сергей Саркисян
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