Что случилось за день. Главные новости РБК

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Следы яда на бутылке Навального, рекордное падение покупательной способности россиян, Индия как центр производства российской вакцины; что изменится в компенсациях за вложения в инфраструктуру; главные новости — в обзоре РБК

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Бутылку сохранили родственники оппозиционера и позже передали экспертам в Берлине, сообщает издание. Предположительно, Навальный отпил из нее уже после того, как был отравлен, оставив на ней следы отравляющего вещества.

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера. Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.

После встречи правительство ФРГ 2 сентября выпустило заявление, в котором сообщило о том, что ему были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в организме Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Позже канцлер Германии Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать».

Накануне, 3 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в заявлениях о причинах отравления Навального не содержится обвинений в адрес России. Он также подчеркивал, что для таких обвинений нет никакого повода. Помимо этого Песков отмечал, что немецкая сторона пока не передавала России данные о результатах анализов Навального, подтверждающие выводы об отравлении.

Эксперты указали на рекордный спад покупательной способности россиян

Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет, следует из расчетов Института «Центр развития» ВШЭ.