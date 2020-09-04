Власти предложили новый порядок компенсаций по вложениям в инфраструктуру

Минэкономразвития предложил поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений: вместо субсидий на создание инфраструктуры инвесторы смогут рассчитывать на налоговый вычет

Андрей Белоусов и Максим Решетников (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Решетников предложил заменить механизм предоставления субсидий в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на налоговый вычет, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу, 4 сентября.

Речь идет о возмещении затрат инвесторов на инфраструктуру, что предусмотрено принятым весной федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». Минэкономразвития подготовит поправки в закон о СЗПК и в Налоговый кодекс.

Налоговый вычет вместо субсидий "позволит существенно упростить процедуру и сократить сроки возмещения затрат на инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов", отметил Решетников (его слова приводятся в сообщении). Министр уточнил, что все ранее согласованные подходы – заявительный порядок, подтверждение обоснованности расходов технологическим и ценовым аудитом и госэкспертизой – будут сохранены.

3 сентября заместитель Решетникова Андрей Иванов, курирующий законопроект о привлечении инвестиций, на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым говорил, что работает вместе с Минфином над внесением поправок в НК о предоставлении налогового вычета инвесторам в инфраструктуру взамен субсидиям. Об этом РБК сообщил источник, близкий к участникам совещания. РБК направил запрос в Минфин. По словам Иванова, внести правки и подписать дополнительные документы к закону «О защите и поощрении капиталовложений" планируется в течение двух недель и в середине сентября можно будет начинать работу по проектам.

Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» вступил в силу 1 апреля этого года, но пока заключить СЗПК нельзя: к нему еще требуется принять ряд подзаконных актов. Согласно закону, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% понесенных затрат на объекты необходимой проекту инфраструктуры и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры - необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий.