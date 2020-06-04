Что случилось за день. Главные новости РБК

В Кремле готовят обращение Путина по итогам голосования, в Москве к июлю отменят максимум ограничений, премьером Белоруссии стал выпускник МГИМО, Потанина предложили отстранить от «Норникеля»; главные новости — в обзоре РБК

Большинство ограничений в Москве решили снять до июля

В Москве до начала июля можно будет снять «максимум ограничений», заявил мэр столицы Сергей Собянин. О графике снятия карантинных мер можно будет говорить уже в понедельник, 8 июня, уточнил мэр.

Собянин пояснил, что пошел навстречу требованиям бизнеса, который хочет получить от властей хоть какой-то определенности с будущими мерами. Сейчас настало время, когда такой график можно составить, сказал он.

Вместе с тем мэр отметил, что до открытия спортивных объектов для москвичей еще «совсем далеко». Работу ресторанов, гостиниц, предприятий туризма власти намерены открывать «шаг за шагом».

В Москве по выходным заработают ярмарки, но разрешать проведение массовых мероприятий власти пока не планируют.

Путин может выступить с обращением после голосования по Конституции

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации по итогам голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщили источники РБК, предварительная проработка обращения уже началась.