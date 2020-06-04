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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Кремле готовят обращение Путина по итогам голосования, в Москве к июлю отменят максимум ограничений, премьером Белоруссии стал выпускник МГИМО, Потанина предложили отстранить от «Норникеля»; главные новости — в обзоре РБК

Большинство ограничений в Москве решили снять до июля

В Москве до начала июля можно будет снять «максимум ограничений», заявил мэр столицы Сергей Собянин. О графике снятия карантинных мер можно будет говорить уже в понедельник, 8 июня, уточнил мэр.

  • Собянин пояснил, что пошел навстречу требованиям бизнеса, который хочет получить от властей хоть какой-то определенности с будущими мерами. Сейчас настало время, когда такой график можно составить, сказал он.
  • Вместе с тем мэр отметил, что до открытия спортивных объектов для москвичей еще «совсем далеко». Работу ресторанов, гостиниц, предприятий туризма власти намерены открывать «шаг за шагом».
  • В Москве по выходным заработают ярмарки, но разрешать проведение массовых мероприятий власти пока не планируют.

Путин может выступить с обращением после голосования по Конституции

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации по итогам голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщили источники РБК, предварительная проработка обращения уже началась.

  • Предполагается, что в случае поддержки поправок президент поблагодарит граждан за это и даст ряд поручений федеральным органам власти.
  • Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что позволит Путину баллотироваться на ближайших выборах. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, которое намечено на 1 июля.


Лукашенко назначил новым премьер-министром Белоруссии выпускника МГИМО

Вместо Сергея Румаса правительство Белоруссии возглавит председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.

  • Головченко 46 лет. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Карьеру начал в Совете безопасности, затем работал в Генпрокуратуре и администрации президента, был послом Белоруссии в ОАЭ. В августе 2018-го назначен председателем Госкомвоенпрома.
  • В новом составе правительства свои посты сохранили глава МИДа Владимир Макей, министр обороны Виктор Хренин и глава Минэнерго Виктор Каранкевич.
  • Бывший премьер Румас, по словам Лукашенко, хочет заниматься бизнесом и зарабатывать «немалые деньги». Президент усомнился, что Румас увезет эти деньги из страны: «Он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону».

Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Руководство «Норникеля» во главе с Владимиром Потаниным следует отстранить на время расследования ЧП в Норильске. Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

  • По данным Якубовского, руководство «Норникеля» в течение последних пяти лет отказывало своей «дочке», компании НТЭК, в финансировании капремонта резервуаров, из которых 29 мая в результате аварии произошел разлив топлива.
  • Депутат также утверждает, что НТЭК лишь спустя два дня после аварии сделала заявление о случившемся и попыталась «преуменьшить масштабы аварии». О замалчивании информации ранее заявляли краевые власти и глава МЧС. «Норникель» это опровергает.
  • Президент обратил внимание на расхождения информации и поручил разобраться в ситуации контролирующим и правоохранительным органам. 4 июня СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с несвоевременным информированием о ЧС.


Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon

На фоне сообщений о «разводе» с «Яндексом» Сбербанк начал переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

  • По их данным, владельцы ретейлера АФК «Система» и Baring Vostok (обе контролируют примерно по 40%) не желают выходить из актива. Таким образом, Сбербанк сможет стать третьим мажоритарным акционером только после дополнительного выпуска акций ретейлера.
  • Ozon является одним из конкурентов «Яндекс.Маркет». В этом проекте вместе с «Яндексом» с 2017 года участвует Сбербанк (доля каждой из компаний составляет 45%).
  • 2 июня The Bell сообщил о скором «разводе» партнеров. В Сбербанке не стали комментировать слухи, а глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков допустил, что «в какой-то временной перспективе» договоренности об изменении долей между акционерами «могут возникнуть».
Автор: Сергей Витько
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