В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию. Такой сценарий обсуждается в Кремле, рассказали источники РБК

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. Такой сценарий обсуждается в Кремле, предварительная проработка обращения уже началась, сказали собеседники РБК.

Предполагается, что обращение состоится после того, как будут подведены итоги голосования по поправкам, уточнил один из источников. Голосование намечено на 1 июля.

Планируется, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, рассказывает один из близких к Кремлю источников. Но только благодарностью дело не ограничится — глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти, сказали оба собеседника РБК.

Формат обращения президента пока не определен, один из вариантов — телеобращение наподобие тех, с которыми Путин выступал, когда объявлял о переносе голосования по Конституции, а затем — о введении режима нерабочих дней.