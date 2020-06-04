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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию. Такой сценарий обсуждается в Кремле, рассказали источники РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. Такой сценарий обсуждается в Кремле, предварительная проработка обращения уже началась, сказали собеседники РБК.

Предполагается, что обращение состоится после того, как будут подведены итоги голосования по поправкам, уточнил один из источников. Голосование намечено на 1 июля.

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Планируется, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, рассказывает один из близких к Кремлю источников. Но только благодарностью дело не ограничится — глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти, сказали оба собеседника РБК.

Формат обращения президента пока не определен, один из вариантов — телеобращение наподобие тех, с которыми Путин выступал, когда объявлял о переносе голосования по Конституции, а затем — о введении режима нерабочих дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли в Кремле планируется обращение главы государства к нации, ответил: «Это будет зависеть от решения президента».

О том, что голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля, стало известно в понедельник, 1 июня, во время встречи Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно Памфилова предложила назначить плебисцит на 1 июля, назвав эту дату оптимальной.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться и нам многие вещи придется заново делать. А это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных», — заявила глава ЦИК. Кроме того, она отметила, что 3 июля начнется ЕГЭ, и не хотелось бы, чтобы «две очень серьезные вещи накладывались друг на друга», поскольку очень много избирательных участков расположены в школах.

Дату 1 июля поддержала и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сказав, что до этого времени пройдет два инкубационных периода коронавируса, которые позволят, «если вот такими темпами без срывов мы дальше пойдем, а оснований сомневаться в этом нет, достичь оптимальных показателей на это число».

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Владимир Путин

Путин согласился с предложением, назвав дату 1 июля вполне подходящим днем для голосования и безупречным с юридической точки зрения. В этот же день он подписал указ о назначении плебисцита на 1 июля.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, обращение, Конституция
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