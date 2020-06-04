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Политика ,  
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Лукашенко назначил новым премьер-министром Белоруссии выпускника МГИМО

Александр Лукашенко и ​Роман Головченко (справа)
Александр Лукашенко и ​Роман Головченко (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу правительства. Им стал Роман Головченко, сообщает «БелТА».

До настоящего времени он занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром).

На должности премьер-министра Головченко сменил Сергея Румаса, правительство которого было отправлено в отставку накануне, 3 июня. О решении сменить состав кабмина Лукашенко заявлял в конце мая. Эта мера, по его словам, была необходима в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа. Говоря о грядущих переменах в кабинете министров, Лукашенко заявлял, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Политика
Александр Лукашенко

Отправленное в отставку правительство было сформировано в августе 2018 года. Его главой был назначен экс-председатель Банка развития Белоруссии Сергей Румас. Он сменил на этот посту Андрея Кобякова, который возглавлял правительство с декабря 2014-го.

Роман Головченко родился в 1973 году в городе Жодино (Минская область). В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «международные отношения», а в 2003-м — академию управления при президенте Белоруссии.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, премьер-министр
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