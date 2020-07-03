Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Причина повышения радиации у границ России, утилизационный сбор на оружие, НАО не станут объединять с Архангельской областью, в чем опасность мутации коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России

Усиление радиационного фона в Северной Европе могло произойти при техническом обслуживании ядерного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В агентстве заверили, что здоровью людей и окружающей среде ничего не угрожает, поскольку наблюдаемая концентрация радиоактивных частиц очень низкая.

Определить источник попадания радионуклидов в атмосферу пока нельзя. Сделать это можно будет, только если об этом сообщит страна, где произошел выброс. Пока что все 37 стран стран, которые обратились в МАГАТЭ (включая Россию), заявили об отсутствии на их территориях подобных событий.

Повышение уровня радиации над территориями Скандинавии у северных границ России было зафиксировано в июне. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что радиация пришла со стороны России, однако подчеркнул, что на данном этапе конкретную страну-источник определить нельзя.

Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ (НАО) и Архангельская область не будут объединяться. Об этом врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил РБК, подводя итоги голосования по поправкам в Конституцию.