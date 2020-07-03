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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Причина повышения радиации у границ России, утилизационный сбор на оружие, НАО не станут объединять с Архангельской областью, в чем опасность мутации коронавируса; главные новости — в обзоре РБК

МАГАТЭ назвало причину повышения радиации возле границ России

Усиление радиационного фона в Северной Европе могло произойти при техническом обслуживании ядерного реактора, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

  • В агентстве заверили, что здоровью людей и окружающей среде ничего не угрожает, поскольку наблюдаемая концентрация радиоактивных частиц очень низкая.
  • Определить источник попадания радионуклидов в атмосферу пока нельзя. Сделать это можно будет, только если об этом сообщит страна, где произошел выброс. Пока что все 37 стран стран, которые обратились в МАГАТЭ (включая Россию), заявили об отсутствии на их территориях подобных событий.
  • Повышение уровня радиации над территориями Скандинавии у северных границ России было зафиксировано в июне. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что радиация пришла со стороны России, однако подчеркнул, что на данном этапе конкретную страну-источник определить нельзя.

Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ (НАО) и Архангельская область не будут объединяться. Об этом врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил РБК, подводя итоги голосования по поправкам в Конституцию.

  • НАО стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовало против поправок: 54,57% не поддержали изменение Основного закона, 44,42% проголосовали «за». По мнению Бездудного, таким образом жители выразили протест против объединения двух регионов.
  • Он сообщил, что «вопрос с объединением был закрыт» еще в конце мая. Несмотря на это местные жители не восприняли эту новость. Дело в том, заявил Бездудный, что «некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки» в преддверии выборов в Госдуму.
  • В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Референдумы об объединении планировалось провести в течение этого года. В знак протеста жители НАО провели серию уличных акций.


Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

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Коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, может мутировать и становиться более заразным, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

  • По его словам, имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию. Однако у медиков пока нет доказательств, что такая мутация сделает вирус более опасным для зараженного человека, добавил Фаучи.
  • Ранее ученые из Новосибирска создали математическую модель, подтвердившую, что мутации способны усилить заразность коронавируса в 2,5-8 раз.


Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

По инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова в Госдуме разработали законопроект о введении с 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие, предназначенное для продажи гражданам.

  • В Удмуртии находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».
  • Размер сбора на утилизацию предлагается сделать фиксированным. Он составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). Часть вырученных средств будет возвращена российским оружейным заводам, остальное пойдет в бюджет.
  • От уплаты нового сбора освободят дипломатические представительства, международные организации, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, а также переселенцев и беженцев, которые ввозят в Россию личное оружие. Не нужно будет платить сбор и за оружие, произведенное или ввезенное до 1 января 2021 года.
Автор: Сергей Витько
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