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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok, опубликованном на YouTube-канале издания.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — сказал Фаучи. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

При этом инфекционист отметил, что у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжелым последствиям для здоровья.

Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы
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Ранее в июне академик РАН профессор Михаил Пальцев не исключил дальнейшую мутацию коронавируса в более агрессивные формы. По словам ученого, вирус реагирует на выработку коллективного иммунитета у людей и приспосабливается к новым условиям.

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы», — сказал Пальцев.

Теги: коронавирус, пандемия, США
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