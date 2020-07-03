Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное оружие, продающееся гражданам. В Госдуме уже подготовили соответствующие поправки. Их принятие может привести к росту цен

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в Росгвардии, федеральный чиновник и сотрудник аппарата Госдумы, знакомые с его текстом.

Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). «Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия», — сказал представитель Бречалова.

За какое оружие планируют взимать сбор

Разработанный законопроект подразумевает внесение изменений в законы «Об оружии» и «Об отходах производства и потребления». Утилизационный сбор предлагается ввести в отношении гражданского оружия, к которому относится оружие, предназначенное для использования в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более десяти патронов, говорится в законе «Об оружии».

В документе предлагается:

обязать производителей гражданского оружия и основных его деталей, а также его импортеров уплачивать утилизационный сбор;

ввести паспорт оружия, где будет указываться факт уплаты сбора, по аналогии с уплатой утилизационного сбора в автомобильной промышленности;

перечислять собранные с производителей и импортеров средства в федеральный бюджет в качестве неналогового платежа;

направлять средства из бюджета компаниям, имеющим лицензию на утилизацию оружия, а также на строительство необходимой инфраструктуры.

В случае введения платежа ежегодно планируется получать от производителей и импортеров оружия 2,4 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Но из них 1 млрд руб. будет возвращаться российским оружейным заводам для полной компенсации выплаты утилизационного сбора (расчеты сделаны на основе данных о производстве и ввозе оружия в 2019 году). В итоге бюджет будет ежегодно получать 1,4 млрд руб.

От уплаты нового сбора освободят дипломатические представительства и консульские учреждения, международные организации, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также переселенцев и беженцев, которые ввозят в Россию личное оружие. К тому же не нужно будет платить сбор за транзитное и временно ввозимое оружие, а также за оружие, произведенное или ввезенное до 1 января 2021 года.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию Сергей Жигарев 9 июня направил законопроект на согласование министру экономического развития Максиму Решетникову (у РБК есть копия письма). Жигарев через представителя отказался от комментариев. РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минобороны.

Сколько оружия в России Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2019 году в России оружием официально владели 3,96 млн человек. По данным Минпромторга и ФТС за 2019 год, в России в официальном обороте находилось 96 184 единицы гражданского огнестрельного оружия и 478 383 единицы пневматического оружия. Из них 66 065 стволов огнестрельного и 114 383 ствола пневматического оружия произведены в России, остальное импортировано. Средние цены на новые российские ружья — 25–30 тыс. руб., на пневматические российские винтовки бюджетного класса — 5–10 тыс. руб., говорит главный редактор оружейного журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

Как сейчас утилизируют оружие

Сейчас уничтожение изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия в России возложено на подразделения войск национальной гвардии (Росгвардии) и финансируется за счет средств федерального бюджета. Но денег, которые выделяются для этих целей, недостаточно, указано в пояснительной записке к законопроекту (сумма не называется).

По действующему законодательству граждане России не могут просто выбросить ветхую винтовку или пневматическое оружие, а обязаны сдать его бесплатно на утилизацию в Росгвардию, написав заявление, передал РБК через помощника замглавы комитета по экологии и охране окружающей среды (курирует в том числе утилизацию отходов) Николай Валуев. В этом случае Росгвардия предоставляет документ по снятию оружия с учета.

Но так поступают не все. Согласно пояснительной записке к новому законопроекту, в 2008–2016 годах было утрачено без официальной сдачи на утилизацию 50 184 единицы гражданского оружия. Многие такие случаи обусловлены нежеланием граждан продлевать разрешение на пользование оружием и сложностью его передачи на утилизацию, указывают авторы законопроекта.

В документе предлагается возложить обязанность по утилизации оружия на юрлиц, чья деятельность связана с обращением с отходами. «Мы предлагаем создать эффективный механизм утилизации юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию, за счет средств утилизационного сбора, без увеличения расходов федерального бюджета», — подтвердил РБК представитель Бречалова.

Лицензию на утилизацию некондиционного оружия и сейчас может получить не только Росгвардия, но и частная или государственная компания, утверждает источник в компании, связанной с переработкой отходов. «Это требует больших вложений в средства производства, обучение персонала и систему безопасности. Рынок не очень интересен с точки зрения прибыли, поскольку по итогам утилизации оружия получается небольшой объем лома цветных и черных металлов», — указывает он.

На утилизацию одного ствола из бюджета сейчас выделяется 120 руб. А при утилизации оружия в среднем можно получить 3,5 кг черного и цветного металла, стоимость продажи которого окажется даже ниже, добавляет источник в госструктуре, связанной с утилизацией оружия. Поэтому утилизация оружия оказывается убыточной, заключает он.

Каковы последствия нового утилизационного сбора

В случае введения утилизационного сбора на оружие оно подорожает минимум на размер этого сбора (3 тыс. и 10 тыс. руб. за пневматику и огнестрельное оружие соответственно), считает зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Учитывая, что поддержку получат только российские оружейные заводы, подорожание не может не коснуться импортного оружия.

«Введение утилизационного сбора неминуемо повысит цену на оружие зарубежного производства, что в условиях текущего сокращения числа владельцев оружия может усилить тенденции снижения объемов рынка», — говорит источник в крупной госкомпании, курирующей производство оружия.

Самую дешевую гладкоствольную винтовку иностранного производства можно купить за 20 тыс. руб., а стоимость пневматической винтовки — от 5 тыс. до 30 тыс. руб., говорит Дегтярев. В случае введения утилизационного сбора импортное оружие может подорожать на 35–50%, полагает он.

Если деньги утильсбора направят российским производителям, это никак не будет связано с переработкой оружия, считает Валуев. Он напоминает, что подобным неналоговым платежом ранее стал утилизационный сбор на транспорт в размере около 180 млрд руб. в год. Это привело к росту стоимости автомобилей, но не способствовало созданию структуры для их переработки.

Беляева соглашается, что новый платеж не поможет создать эффективную инфраструктуру утилизации оружия, а послужит только мерой поддержки российских его производителей. «Для любой утилизации, будь то упаковка или танк, нужен источник, финансирующий процесс переработки», — указывает она. Учитывая, что предлагаемый утилизационный сбор будет поступать в составе неналоговых платежей в федеральный бюджет, он вряд ли будет расходоваться на создание инфраструктуры для утилизации и компенсацию затрат для тех компаний, которые произвели переработку, сомневается эксперт.

Представитель Минфина подтвердил, что по действующему Бюджетному кодексу все неналоговые платежи являются «неокрашенными», то есть у них нет назначения для дальнейшего использования. Представитель «Ростеха» (курирует концерн «Калашников» и Тульский оружейный завод) отказался от комментариев.