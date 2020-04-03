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Что случилось за день. Главные новости РБК

Первые штрафы за нарушение самоизоляции, Россия прекращает вывозить россиян из-за границы, в регионах возникли проблемы с доставкой грузов, Москва отказалась от введения жесткого карантина; главные новости — в обзоре РБК

В России начали штрафовать за нарушение самоизоляции по новому закону

Правоохранительные органы начали штрафовать нарушителей противоэпидемических мероприятий по новой норме Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

  • С 1 апреля закон позволяет наказывать их не на 500 руб. штрафа, а на 15–40 тыс. руб., а если нарушение повлекло вред здоровью человека или его смерть — до 300 тыс. руб. Уже 2 апреля суды стали выписывать первые штрафы.
  • Так, жителя Уфы оштрафовали на 15 тыс. руб. после того, как полицейские в ночное время застали его «в общественном месте». Он пытался перепарковать автомобиль во дворе. В тот же день жительницу Новороссийска суд оштрафовал на ту же сумму после того, как она была замечена прогуливающейся в сквере.
  • Правозащитники назвали такие меры избыточными. По их мнению, сотрудникам полиции и судам следует учитывать обстановку, в которой совершено правонарушение, обстоятельства, связанные с личностью привлекаемого к ответственности, мог ли конкретный выход на улицу причинить вред окружающим.

Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян

В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли лишь рейсы, возвращавшие россиян из-за границы, а также вывозившие иностранцев. Теперь и они будут отменены.

  • По данным источников «Интерфакса» и РБК, в ночь на 4 апреля Россия прекратит все международные полеты для вывоза россиян и иностранцев.
  • Росавиация сообщала 22 марта, что за неделю авиакомпании вывезли около 20 тыс. россиян из девяти стран. На текущий момент, по данным МИДа, за рубежом остаются около 25 тыс. граждан страны, желающих вернуться на родину.
  • По последним официальным данным, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции 34 человека.

Власти увидели проблему с поставкой товаров в регионы из-за спецпропусков

Руководство ряда регионов ввело собственный режим пропуска для транспорта, из-за чего возникли проблемы с доставкой грузов, в том числе онлайн-заказов.

  • Участники рынка указывают, что в разных субъектах для оформления пропуска требуется разный набор данных, причем для его получения требуется личное присутствие в здании местной администрации. За последние дни произошло около 2 тыс. случаев препятствия работе доставки.
  • Они призывают федеральные власти утвердить единую форму пропусков для курьеров и поставщиков, а также дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе товарами не из списка первой необходимости.
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже предупредил глав регионов о недопустимости блокирования работы транспорта, перевозящего товары. О проблеме он сообщил и в Минтранс.

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

Московская мэрия планировала ввести в городе жесткий карантин с пропускным режимом, но ситуация изменилась, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

  • «У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило расслабиться. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень корректно и выполняют рекомендации», — отметил Собянин.
  • По его словам, если горожане продолжат соблюдать режим самоизоляции, то жесткие меры вводиться не будут.
  • Собянин сообщил что, в эти дни на работу продолжают ходить около 3 млн москвичей, 2 млн горожан работают удаленно, столько же находятся в отпуске или на больничном. Он призвал поддерживать такой баланс. «Мы не можем закрыть весь город — так, чтобы вообще все обнулить», — добавил мэр.
Автор: Сергей Витько
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