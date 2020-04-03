Что случилось за день. Главные новости РБК

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Первые штрафы за нарушение самоизоляции, Россия прекращает вывозить россиян из-за границы, в регионах возникли проблемы с доставкой грузов, Москва отказалась от введения жесткого карантина; главные новости — в обзоре РБК

В России начали штрафовать за нарушение самоизоляции по новому закону

Правоохранительные органы начали штрафовать нарушителей противоэпидемических мероприятий по новой норме Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

С 1 апреля закон позволяет наказывать их не на 500 руб. штрафа, а на 15–40 тыс. руб., а если нарушение повлекло вред здоровью человека или его смерть — до 300 тыс. руб. Уже 2 апреля суды стали выписывать первые штрафы.

Так, жителя Уфы оштрафовали на 15 тыс. руб. после того, как полицейские в ночное время застали его «в общественном месте». Он пытался перепарковать автомобиль во дворе. В тот же день жительницу Новороссийска суд оштрафовал на ту же сумму после того, как она была замечена прогуливающейся в сквере.

Правозащитники назвали такие меры избыточными. По их мнению, сотрудникам полиции и судам следует учитывать обстановку, в которой совершено правонарушение, обстоятельства, связанные с личностью привлекаемого к ответственности, мог ли конкретный выход на улицу причинить вред окружающим.

Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян

В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли лишь рейсы, возвращавшие россиян из-за границы, а также вывозившие иностранцев. Теперь и они будут отменены.