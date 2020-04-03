Власти увидели проблему с поставкой товаров в регионы из-за спецпропусков

РБК направил запрос в Минтранс.

Кто столкнулся с трудностями

C проблемами из-за ограничений, связанных с режимом самоизоляции, уже столкнулись производители и поставщики продуктов, которым необходимо для передвижения в рабочих целях получать дополнительные документы — справки от работодателя, пропуска и т. д. Хотя в Москве власти решили пока не вводить пропускной режим, в других регионах у компаний возникают проблемы с получением пропусков на свой транспорт, а также на транспорт дистрибьюторов и поставщиков сырья и тары, говорит исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, рынок не везде понимает, каким образом будет выстроена работа по выдаче пропусков предприятиям, какие документы для этого будут нужны, каким образом необходимо будет их подавать и т.п.

Ситуация осложняется тем, что требования по выдаче пропусков в разных регионах разрозненные, а в некоторых субъектах продолжают действовать ограничения на транспортировку грузов, добавляет исполнительный директор «Руспродсоюза». «Если данные вопросы не будут решены в ближайшее время, то это может привести к сложностям и затягиванию процесса выдачи пропусков на автомобили, занимающиеся доставкой продовольствия, и резко негативно отразиться на наличии продуктов питания на полках магазинов», — говорит Востриков. Он подчеркивает, что до создания регламентов и обеспечения быстрой выдачи пропусков не должно быть штрафов и ограничений на перевозку сырья, тары и продукции.

С серьезными затруднениями для производства и снабжения продовольственных магазинов из-за системы пропусков в разных регионах уже столкнулись производители безалкогольных напитков. В некоторых регионах форматы справок и пропусков утверждаются на муниципальном уровне, а в ряде регионов, например в Саратовской области, работнику нужно лично заверять такую справку в местных органах власти, рассказал РБК президент Союза безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. По его словам, союз 2 апреля направил письмо руководителю рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса с просьбой ввести единую для всех регионов форму справки для работников предприятий и их водителей.

Установить единую форму пропусков попросил и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, который 3 апреля направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас в разных субъектах для оформления пропуска требуется предоставить разный набор данных, конкретный пропуск действует только в одном регионе, а для его получения необходимо физическое присутствие заявителей в зданиях муниципальных администраций или региональных органов власти, указывает исполнительный директор союза Ольга Федоткина. «Все это создает препятствия бесперебойной грузовой логистике и несет прямой риск заражения COVID-19 при посещении государственных учреждений», — добавляет она.

Учитывая, что работодатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в справке, союз не видит необходимости в бюрократизации данного процесса, который создает избыточные требования, препятствующие обеспечению бесперебойной грузовой логистики не только в отдельных регионах, но и по всей территории РФ, а также несет прямой риск заражения COVID-19 при посещении зданий государственных учреждений.

Из-за ужесточения режима самоизоляции сотрудники предприятий, осуществляющих производство продуктов питания, которые в соответствии с указом президента могут продолжить работу, должны получать справку, подтверждающую, что они работают на непрерывно действующем предприятии, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.AB InBev Efes

Помимо сотрудников производств такую справку также должны иметь водители, обеспечивающие перевозку продукции компаний. Но уже сейчас многие регионы (например, Новгородская и Саратовская области, Краснодарский край) ввели и продолжают вводить собственные формы справок, и теперь водители должны получать разрешение на перемещение от каждого транзитного региона, отмечает Дурдыев. «В результате складывается ситуация, когда водителю при транзите по нескольким регионам нужно иметь с собой множество разных справок для разных регионов вместо единой формы справки, которая была бы установлена на федеральном уровне, или одной справки от работодателя. Это не только усложняет обеспечение потребителей необходимыми товарами, но и разрывает единое экономическое и правовое пространство в стране», — добавляет Дурдыев.

Один из крупных федеральных ретейлеров также столкнулся со сложностями в транспортировке товаров из-за различия в требованиях регионов к формам пропуска, рассказал РБК источник в компании. Но, по его словам, речь шла о разовых случаях и они решались оперативно. У «Магнита» нет проблем с передвижением грузового транспорта ни в одном из регионов присутствия, сообщил РБК представитель компании.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Как регионы запрещают онлайн-торговлю

Как рассказал РБК президент Ассоциации компаний интернет- торговли (АКИТ) Артем Соколов, во многих регионах по-своему интерпретируется распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли. «Отрасли приходится тушить пожары. Где-то формальный подход, в каких-то регионах власти идут навстречу игрокам и пытаются разобраться в проблематике. Нужно помнить, что в некоторых регионах отделение почты и пункт выдачи заказов — единственная возможность получить товар», — добавляет он.

АКИТ в четверг направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором участники рынка предлагают вынести вопрос на федеральный уровень и утвердить единую форму пропусков для курьеров и поставщиков. Также письмо предлагает дать исчерпывающее определение понятию дистанционной торговли как вида торговли, осуществляемой с помощью дистанционных форм заказа товаров (в том числе через интернет) с доставкой этих товаров курьерами, экспедиторами или транспортными компаниями до места, указанного клиентом, в ПВЗ, в том числе в постаматы.

Большая часть проблем участников отрасли возникла также с пропускными режимами для транспорта. «Когда регион создает такую систему за один день, это порождает массу вопросов и сложностей», — поясняет Соколов. По его мнению, простой формы в виде справки от компании-работодателя было бы достаточно для обеспечения работы логистических служб.

По данным АКИТ, самые существенные ограничения введены в Татарстане и Краснодарском крае, где торговые компании и их партнеры должны зарегистрироваться в специальных реестрах на муниципальном уровне. Кроме того, компании обязаны выдавать своим сотрудникам специальные справки со ссылками на нормативно-правовые акты муниципальных органов власти, которыми утверждается указанный реестр. Таким образом, только в Краснодарском крае, где семь городских образований и 34 муниципальных района, игрокам и их партнерам нужно зарегистрироваться в 44 реестрах, приводит ассоциация пример в своем письме.