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АКИТ пожаловалась на помехи работе курьеров в регионах из-за вируса

Местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов. По данным АКИТ, за последние дни произошло не менее 2 тыс. подобных случаев
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях. Проблемы на рынке онлайн-торговли происходят на фоне повышенного спроса на многие категории товаров, в том числе продукты и бытовую технику.

Как сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.) Артем Соколов, за последние дни произошло около 2 тыс. случаев препятствия работе курьеров и поставщиков. Он заявил, что такие проблемы есть почти во всех регионах, кроме Москвы, Московской области, Новгородской области и Чукотки.

Соколов отметил, что региональные власти по-разному интерпретируют распоряжение кабмина, которое разрешает работу дистанционной торговли. Он считает, что нужно утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков, а также дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе товарами не из списка первой необходимости.

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Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сообщил «Коммерсанту», что со случаями задержания курьеров, остановки автомобилей поставщиков и закрытия ПВЗ в регионах сейчас в ручном режиме занимается Минпромторг через звонки в местные департаменты торговли. В министерстве на запрос издания не ответили.

По словам источника газеты в одном из онлайн-ретейлеров, грузовые автомобили поставщиков с непродовольственными товарами, которые следуют на распределительные склады, останавливают на границах регионов. Кроме того, участники рынка сообщили о случаях задержания или остановки курьеров и принудительном закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В пресс-службе Wildberries изданию сообщили, что столкнулись с попытками закрытия ПВЗ в ряде регионов, однако «после разъяснений представителей компании вопросы были урегулированы». В «Яндекс.Маркет» (в группу входит маркетплейс «Беру») не стали комментировать ситуацию, в Ozon не ответили на запрос.

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В конце марта обратить внимание на ситуацию с ПВЗ попросила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Продажи онлайн помогают поддерживать на плаву и многие другие отрасли экономики — только с нами работают свыше 24 тыс. поставщиков, из них 15 тыс. — это малый и средний бизнес», — указывала она. Кроме того, письмо с просьбой о поддержке по этой проблеме в аппарат правительства направила АКИТ.

В марте из-за угрозы распространения коронавируса регионы ввели на своих территориях режим повышенной готовности, в рамках которого власти постепенно вводили ограничения на работу предприятий из сферы торговли и услуг. По подсчетам ИТ-компании «Эватор», из-за введенных мер в России временно приостановили работу 37% торговых точек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: курьер, поставщик, онлайн-магазин
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