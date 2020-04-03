АКИТ пожаловалась на помехи работе курьеров в регионах из-за вируса

Местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов. По данным АКИТ, за последние дни произошло не менее 2 тыс. подобных случаев

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях. Проблемы на рынке онлайн-торговли происходят на фоне повышенного спроса на многие категории товаров, в том числе продукты и бытовую технику.

Как сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.) Артем Соколов, за последние дни произошло около 2 тыс. случаев препятствия работе курьеров и поставщиков. Он заявил, что такие проблемы есть почти во всех регионах, кроме Москвы, Московской области, Новгородской области и Чукотки.

Соколов отметил, что региональные власти по-разному интерпретируют распоряжение кабмина, которое разрешает работу дистанционной торговли. Он считает, что нужно утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков, а также дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе товарами не из списка первой необходимости.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сообщил «Коммерсанту», что со случаями задержания курьеров, остановки автомобилей поставщиков и закрытия ПВЗ в регионах сейчас в ручном режиме занимается Минпромторг через звонки в местные департаменты торговли. В министерстве на запрос издания не ответили.