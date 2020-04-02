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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

МВФ получил заявки о помощи из 80 стран, расчетная цена на нефть Urals стала отрицательной, вспышка пневмонии в «Матросской тишине», рост просрочки по кредитам малому бизнесу; главные новости — в обзоре РБК

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что из-за пандемии коронавируса в последнее время примерно 80 стран запросили у фонда финансовую поддержку.

  • Георгиева не уточнила, какие страны обратились за помощью, отметив лишь, что МВФ уже одобрил запрос от Киргизии. Фонд никогда прежде не рассматривал одновременно несколько заявок, но рассчитывает сделать это как можно скорее.
  • По данным The New York Times, за помощью обратились в основном развивающиеся страны. В общей сложности они попросили кредит примерно в $20 млрд по нулевой или низкой ставке.
  • На Украине ожидали, что фонд перечислит стране $2 млрд «быстрым траншем». Для этого страна, по словам президента Владимира Зеленского, должна выполнить два условия: принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и отменить мораторий на продажу сельхозземель.


Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

В последние два дня стоимость доставки, экспортная пошлина и другие затраты превысили цену, по которой сорт российской марки Urals можно продать в Европе. Если ситуация продлится месяц, экспорт станет невыгодным, сообщили в агентстве Argus.

  • Речь идет о котировке Argus fip Западная Сибирь, к которой привязаны цены на большую часть российской нефти. 30 марта она была равна минус 1007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1200 руб. за тонну.
  • Эта котировка рассчитывается как нетбэк (экспортная цена минус налоги и расходы на транспортировку) средней стоимости Urals на условиях поставки CIF (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения) в Роттердаме и итальянском Аугуста с учетом доставки из Нижневартовска.
  • По итогам марта эта котировка осталась в положительной зоне, хотя и упала примерно на 12,5 тыс. руб. за тонну относительно февральского уровня. Однако 30 марта цена Urals опустилась до $13 за баррель. Теперь поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен приведет к нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.


Правозащитники узнали о возможной вспышке пневмонии в «Матросской тишине»

Обвиняемые, содержащиеся в московском СИЗО № 1 («Матросская тишина»), пожаловались правозащитникам на то, что их не тестируют на коронавирусную инфекцию, хотя в последнее время у многих заключенных появились симптомы гриппа или пневмонии — высокая температура и кашель.

  • Заключенные рассказали РБК, что заболели как минимум 15–20 человек. Из медикаментов они получают «Парацетамол», «Анальгин», «Ибупрофен», антибиотик «Ципрофлоксацин», но сейчас антибиотики, по их словам, у медиков закончились. «Мы не говорим, что у нас именно коронавирус, но суть в том, что помощи никакой нет», — сказал один из собеседников.
  • В этой связи правозащитный фонд «Русь сидящая» планирует направить обращения генпрокурору и директору ФСИН.
  • Из-за мер по борьбе с коронавирусом 31 марта ФСИН приостановила прием новых арестованных в семь из восьми изоляторов Москвы, теперь их доставляют только в СИЗО № 7 (Капотня). Адвокатов и других посетителей к заключенным не пускают, их запрещено вывозить на следственные действия или в суд.


Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу

Из-за мер по борьбе с коронавирусом просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ) по итогам года может вырасти до 17–18%, что на 5–6 п.п. выше, чем годом ранее. Такой прогноз дает агентство «Эксперт РА».

  • При этом объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020-м сократится на 20% относительно прошлого года и составит около 6,3 трлн руб. (в 2019-м банки выдали кредитов на 7,8 трлн руб.).
  • Но достижение даже таких показателей возможно, если государство не будет ужимать поддержку рынка, считают в агентстве. Власти уже объявили об отсрочке при уплате налогов (кроме НДС) и снижении размера страховых взносов, а Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для субъектов МСБ.
  • В Moody's оценивали, что на кредитные каникулы могут претендовать 20% предприятий. Если их ссуды будут реструктуризованы, банки могут недосчитаться 50 млрд руб. доходов, или 2,5% годовой прибыли.
Автор: Сергей Витько
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