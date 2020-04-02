Что случилось за ночь. Главные новости РБК

МВФ получил заявки о помощи из 80 стран, расчетная цена на нефть Urals стала отрицательной, вспышка пневмонии в «Матросской тишине», рост просрочки по кредитам малому бизнесу; главные новости — в обзоре РБК

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что из-за пандемии коронавируса в последнее время примерно 80 стран запросили у фонда финансовую поддержку.

Георгиева не уточнила, какие страны обратились за помощью, отметив лишь, что МВФ уже одобрил запрос от Киргизии. Фонд никогда прежде не рассматривал одновременно несколько заявок, но рассчитывает сделать это как можно скорее.

По данным The New York Times, за помощью обратились в основном развивающиеся страны. В общей сложности они попросили кредит примерно в $20 млрд по нулевой или низкой ставке.

На Украине ожидали, что фонд перечислит стране $2 млрд «быстрым траншем». Для этого страна, по словам президента Владимира Зеленского, должна выполнить два условия: принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и отменить мораторий на продажу сельхозземель.



Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

В последние два дня стоимость доставки, экспортная пошлина и другие затраты превысили цену, по которой сорт российской марки Urals можно продать в Европе. Если ситуация продлится месяц, экспорт станет невыгодным, сообщили в агентстве Argus.