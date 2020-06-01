Что случилось за день. Главные новости РБК

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось из-за рухнувшего моста

Мост через реку Кола рухнул во время проведения восстановительных работ: одну из опор моста подмыло сильным течением. Через этот мост проходит единственная железнодорожная ветка на Мурманск.

Перегон «Выходной — Кола» закрыли 30 мая, после того как из-за подъема воды в реке был поврежден железнодорожный мост. Течение воды усилилось из-за таяния снегов. На мосту начали восстановительные работы, однако в понедельник, 1 июня, мост обрушился. Никто не пострадал.

Власти организовали для пассажиров поездов автобусные перевозки от станции «Выходной» до Мурманска.

О сроках восстановления моста информации пока нет, в начале ремонта местные власти сообщали, что планируют привести его в порядок за два-три дня.



ВТБ после иска ФАС на $1,45 млрд нашел риск бегства инвесторов из России

Решение ФАС оспорить сделку по продаже алмазного актива ЛУКОЙЛа может привести к пересмотру сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений и, как следствие, — к бегству из России российских и иностранных инвесторов. Об этом предупредил ВТБ.

Речь идет об алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую «Открытие Холдинг» в 2017 году приобрел у ЛУКОЙЛа. В том же году банк «Открытие» подпал под санацию и перешел под контроль ЦБ.

В ходе санации ЦБ обнаружил, что сумма сделки ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия. В свою очередь ФАС выявила другие нарушения: среди бенефициаров «Открытие Холдинга» были бизнесмены с зарубежными паспортами, о чем они не уведомили правительственную комиссию. Ведомство решило оспорить эту сделку через суд.

ВТБ выдал кредит «Открытие холдинг» на большую часть сделки ($1 млрд) и держит в залоге 100% «Архангельскгеолдобычи». В банке считают, что действия ФАС создают прецедент, «который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками». По мнению ВТБ, это нанесет огромный ущерб инвестиционной привлекательности России.

Роспотребнадзор обновил требования для кафе и выпустил рекомендации для отелей

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса.

Были изменены правила размещения столов: если изначально предполагалось, что расстояние между ними должно составлять один метр, то по новым рекомендациям оно должно быть не менее полутора метров.

При этом ведомство значительно смягчило остальные требования: решило отказаться от поэтапного снятия ограничений, исключило идею обязательного выставления перегородок между столами, ослабило требования по уборке помещений.

Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе отелей. Постояльцев в них предлагается размещать в номерах «преимущественно» по одиночке либо семьями.

Каждый день у них должны измерять температуру. При выявлении постояльца с повышенной температурой или другими признаками ОРВИ его рекомендуется незамедлительно изолировать.



Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

Еще в конце прошлого года Москва занимала 47-е место в рейтинге городов по темпам роста цен на элитное жилье. Во втором квартале 2020-го она поднялась на третью строчку, уступив лишь Токио и Маниле.