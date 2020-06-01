Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей во время пандемии

При заезде у постояльцев должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день

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В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 гостиницам, хостелам, базам отдыха и т.д. предписано соблюдать правила профилактики болезни. Соответствующие рекомендации утвердила глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, постояльцев рекомендовано размещать в номерах «преимущественно» по одиночке либо семьями.

При заезде у постояльцев должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день. При выявлении постояльца с повышенной температурой или другими признаками ОРВИ его рекомендовано незамедлительно изолировать и сообщить о случившемся врачам. Аналогичным образом следует поступать с сотрудниками гостиниц, только у них температуру измеряют не реже двух раз в сутки, а лиц с признаками ОРВИ, выявленных в ходе предшествующей началу смены проверки, предписано не допускать к работе.

Персонал гостиниц должны использовать во время работы перчатки и закрывающие рот и нос маски (с заменой через каждые три часа), для их защиты от контактов с постояльцами рекомендовано устанавливать «прозрачные заградительные конструкции». На стойках предписано обеспечить путем нанесения специальной разметки соблюдение социальной дистанции 1,5–2 м.