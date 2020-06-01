Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

Ограниченный объем нового предложения привел к тому, что по темпам роста цен столица обошла крупнейшие мегаполисы, уступив лишь Токио и Маниле

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).

Эксперты указывают, что еще в четвертом квартале прошлого года Москва занимала 47-е место в рейтинге. При этом в годовой динамике цены на элитное жилье в столице выросли на 4,2%.

Из других российских городов в рейтинге также представлен Санкт-Петербург. Там цены в первом квартале упали на 1,3%, а в годовой динамике — на 3%.

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.