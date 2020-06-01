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Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

Ограниченный объем нового предложения привел к тому, что по темпам роста цен столица обошла крупнейшие мегаполисы, уступив лишь Токио и Маниле
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).

Эксперты указывают, что еще в четвертом квартале прошлого года Москва занимала 47-е место в рейтинге. При этом в годовой динамике цены на элитное жилье в столице выросли на 4,2%.

Из других российских городов в рейтинге также представлен Санкт-Петербург. Там цены в первом квартале упали на 1,3%, а в годовой динамике — на 3%.

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России
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Фото: Олег Яковлев / РБК

При этом в Knight Frank отмечают, что приостановка просмотров в условиях пандемии приводит к уменьшению количества сделок. В связи с этим по итогам второго квартала 2020 года ожидается заметное снижение объема продаж. Однако, как отметил управляющий партнер компании Алексей Новиков, Европа, например, пока показывает устойчивость к колебаниям цен на недвижимость. Средняя цена на элитное жилье там выросла более чем на 3%. В Париже в первом квартале цены на элитное жилье выросли на 1,3%, в Милане они практически не изменились. Также есть интерес инвесторов к дистресс-активам со скидками до 30% в Испании, Италии и Франции.

«Укрепляется тренд на мониторинг рынков с существенными дисконтами и онлайн-просмотры. Это не удивительно, учитывая, что впервые за долгие годы предоставился шанс приобрести качественную или даже трофейную недвижимость с существенной скидкой», — считает директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

Авторы: Артем Филипенок, Надежда Федорова
Теги: Knight Frank, элитное жилье
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Москва за год поднялась на 7 строчек в рейтинге элитного жилья
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