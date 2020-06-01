Железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось из-за рухнувшего моста

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервано после повреждения моста через реку Кола. Об этом в Twitter сообщили «Российские железные дороги» (РЖД).

«Подъем уровня воды в реке Кола и повреждение моста приостановили железнодорожное сообщение с Мурманском. Для пассажиров организована пересадка на специальные автобусы между Мурманском и станцией Выходной», — говорится в сообщении.

В пресс-службе РЖД РБК подтвердили, что через мост проходила единственная железная дорога в город. «Поэтому после повреждения моста РЖД введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла», — сообщили в компании.

Перегон Выходной — Кола закрыли 30 мая, так как из-за подъема уровня воды в реке Кола повредился железнодорожный мост. По данным пресс-службы администрации Кольского района, уровень воды поднялся из-за растаявшего снега. На мосту шли восстановительные работы. Однако в понедельник, 1 июня, этот мост обрушился. Никто не пострадал.