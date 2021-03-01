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Реальный срок Саркози, Пашинян признал ошибку с ракетами. Главное за день

Экс-президента Франции приговорили к лишению свободы, Пашинян признал ошибку в словах об «Искандерах», в ЕС согласовали санкции по делу Навального, как клиенты «Аэрофлота» будут пересаживаться на «Победу» — главные новости РБК

Николя Саркози приговорили к реальному сроку

Бывший президент Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози получил три года лишения свободы по делу о коррупции и торговле влиянием. Два из них зачтут условно.

  • Саркози стал первым президентом Франции в новейшей истории, который получил реальный тюремный срок. Его предшественника Жака Ширака в 2011 году признали виновным в создании фиктивных рабочих мест, но приговорили только к условному сроку.
  • Саркози, как установил суд, пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. Сам бывший президент утверждает, что уголовные дела являются местью судей за попытку Саркози ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.
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Пашинян признал ошибку с «Искандерами»

Пресс-служба премьера Армении сообщила, что слова Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов «Искандер» в войне в Карабахе стали следствием дезинформации. Российское оружие в пресс-службе премьера назвали «одним из лучшим в мире».

  • Спор Пашиняна с замглавы Генштаба Армении из-за слов об «Искандерах» привел к противостоянию между премьером и военными, потребовавшими его отставки. Хотя от своих слов Пашинян отказался, он продолжает требовать отставки руководства Генштаба страны. Но президент Армении Армен Саркисян отказывается подписывать соответствующий указ.
  • Ошибку с «Искандерами» Пашинян признал после телефонного разговора с Владимиром Путиным, в котором обсуждалась в том числе и эта тема. «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новое сообщение пресс-службы премьера Армении.
    В Ереване заявили о дезинформации Пашиняна по «Искандерам»
    Политика
    &laquo;Искандер-М&raquo;

В ЕС согласовали персональные санкции по делу Навального

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Постоянные представители стран ЕС согласовали введение персональных санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Новый санкционный список должен быть опубликован на этой неделе.

  • Ограничительные меры будут введены в рамках санкционного режима по нарушению прав человека. Они предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель говорил, что это первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека.
  • Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что одобрение санкций ЕС не стало для Москвы сюрпризом и что такие действия разрушают двусторонние отношения. По его словам, Москва примет ответные меры.
    Постпреды ЕС согласовали санкции против России из-за дела Навального
    Политика
    Алексей Навальный

Пассажирам «Аэрофлота» придется сдавать ручную кладь на рейсах «Победы»

Пассажиров «Аэрофлота», пересаживающихся на стыковочные рейсы дочернего лоукостера «Победа», обяжут сдавать в багаж ту ручную кладь, которая не будет подходить под более строгие стандарты лоукостера. Все сумки и предметы будут проходить через калибратор, их общий габарит не должен будет превышать 36x30x27 см.

  • Стыковочные рейсы «Аэрофлота» и «Победы» будут осуществляться в Шереметьево с 11 мая в рамках код-шерингового соглашения. В летний сезон регулярные рейсы «Победы» из Шереметьево запланированы в 12 российских городов и в турецкую Анталью. Присутствие «Аэрофлота» на внутрироссийских рейсах, напротив, будет сокращаться в рамках стратегии компании.
  • Перед запуском рейсов «Победы» из Шереметьево руководство «Аэрофлота» пообещало лично протестировать уровень их организации. «Перед тем как пустить пассажиров по этому направлению, мы — менеджмент и члены правления — планируем сами на себе опробовать, как это работает: как летим, как сдаем вещи в багаж. Возьмем с собой самую дорогую ручную кладь, посмотрим, что с ней будет после полета «Победой», — отметил глава группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.
    Клиентов «Аэрофлота» обяжут сдать ручную кладь в багаж на рейсах «Победы»
    Бизнес
    Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Армения Никол Пашинян Николя Саркози Франция санкции Алексей Навальный Аэрофлот
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