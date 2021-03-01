Реальный срок Саркози, Пашинян признал ошибку с ракетами. Главное за день

Экс-президента Франции приговорили к лишению свободы, Пашинян признал ошибку в словах об «Искандерах», в ЕС согласовали санкции по делу Навального, как клиенты «Аэрофлота» будут пересаживаться на «Победу» — главные новости РБК

Николя Саркози приговорили к реальному сроку

Бывший президент Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози получил три года лишения свободы по делу о коррупции и торговле влиянием. Два из них зачтут условно.

Саркози стал первым президентом Франции в новейшей истории, который получил реальный тюремный срок. Его предшественника Жака Ширака в 2011 году признали виновным в создании фиктивных рабочих мест, но приговорили только к условному сроку.

Саркози, как установил суд, пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. Сам бывший президент утверждает, что уголовные дела являются местью судей за попытку Саркози ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

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Пашинян признал ошибку с «Искандерами»

Пресс-служба премьера Армении сообщила, что слова Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов «Искандер» в войне в Карабахе стали следствием дезинформации. Российское оружие в пресс-службе премьера назвали «одним из лучшим в мире».