Финансы⁠,
0

Reuters узнал о плане выпуска Россией первых суверенных юаневых облигаций

Reuters: Россия планирует первый выпуск суверенных юаневых облигаций на декабрь
Минфин России, по данным Reuters, планирует до четырех выпусков облигаций в юанях на общую сумму до 400 млрд руб. со сроками погашения от трех до десяти лет, первое размещение возможно в начале декабря
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,261 -0,3% Купить
Фото: Kevin Paul Davis / Shutterstock
Россия планирует в этом году выпустить первые суверенные облигации, номинированные в юанях, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Минфин страны собирается провести до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд руб. со сроками погашения от трех до десяти лет.

«Размещение запланировано на начало декабря. Они нацелены на максимально широкий круг инвесторов — от банков и компаний по управлению активами до брокеров, работающих на рынке розничных клиентов», — сказал один из собеседников Reuters. По словам другого, Минфин проводил встречи с потенциальными покупателями, разъяснял им параметры облигаций.

Агентство отмечает, что таким образом появится возможность инвестировать накопленные экспортерами энергоресурсов в Китай юани, которые чаще держатся на депозитах. Размещение будет проведено на Мосбирже.

РБК направил запрос в Минфин.

Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня
Политика
Фото:Alex Plavevski / EPA / ТАСС

В августе прошлого года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что «более 90% расчетов» между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях, не уточняя долю каждой валюты. Тогда же Минфин впервые вложил юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 3 млрд в ценные бумаги эмитентов России. Юани в структуре средств фонда появились в начале 2021 года, с конца 2023-го там нет западных валют (последним был исключен евро).

Еще в 2023-м президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова перейти на расчеты в юанях также со странами Азии, Африки, Латинской Америки. В том же году источники Reuters говорили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы частично оплачивают покупаемое у России топливо юанями.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Маргарита Мордовина
выпуск облигаций юани Минфин
