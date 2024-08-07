Минфин впервые вложил юани из ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов

По данным на 1 августа, на счетах ФНБ хранилось 12,2 трлн руб. — пятая часть этой суммы размещена в юанях

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 3 млрд юаней (35,367 млрд руб.) были вложены в ценные бумаги эмитентов России, следует из сообщения на сайте Минфина.

«В сумме 3000,0 млн китайских юаней — в ценные бумаги иных российских эмитентов», — говорится в сообщении.

Таким образом объем юаней на счетах ФНБ сократился за июль с 229,5 млрд до 226,5 млрд. До сих пор Минфин не раскрывал информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов.

Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета ПФР. ФНБ наполнялся за счет бюджетного правила, при котором все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ. После заморозки валютных активов ФНБ действие бюджетного правила в России фактически прекратилось.

По данным на 1 августа, на счетах ФНБ хранилось 12,2 трлн руб. ($142,2 млрд), что сопоставимо с 6,4% к ВВП (в июле объем фонда составлял 12,6 трлн руб.). Объем ликвидных активов к 1 августа увеличился до 4,665 трлн руб. (плюс 61,8 млрд за месяц). Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств из ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке составила $68,3 млн.

В декабре 2022 года Минфин исключил евро, иены и фунты стерлингов из состава валют фонда. В новой структуре ведомство планировало до 60% фонда размещать в юанях, до 40% — в золоте.

В мае Минэкономразвития предложило резко нарастить лимит дополнительных расходов из ФНБ — с нынешних 4,2 трлн до 6 трлн руб. В ведомстве полагают, что эта мера позволит в большей степени профинансировать стратегические для страны проекты. Однако в Минфине выступили против инициативы. Как поясняла заместитель министра финансов Ирина Окладникова, возвратность средств, взятых из фонда, длинная, грейс-период действует для большинства проектов. «Это крупные и тяжелые с точки зрения окупаемости проекты, из-за чего они и финансируются из Фонда национального благосостояния. Увеличение до 6 трлн руб. с учетом сегодняшнего остатка в ФНБ мы пока не готовы поддержать», — сказала она.