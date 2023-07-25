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Госдума одобрила запрет комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн

Банкам запретили взимать с клиентов комиссии за переводы самому себе через систему ЦБ до 30 млн руб. в месяц. Мера направлена против «зарплатного рабства», а также для безбарьерного перевода крупных средств от продаж недвижимости
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Госдума во втором, ключевом чтении приняла законопроект, который позволит россиянам совершать денежные переводы самому себе без комиссии в размере до 30 млн руб. в месяц.

Речь идет об операциях между счетами одного клиента в разных банках, говорится в тексте поправок. В них не уточняется, каким образом надо совершать переводы между счетами без комиссии. Банк России указал, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.

Положения законопроекта не затрагивают операции в банковских отделениях или с использованием переводов по номеру карты. Банкам запрещено ограничивать размер или количество таких денежных переводов, говорится в документе.

Что еще предусматривает проект

Законопроект также обязывает банки сообщать клиентам о возможности бесплатно переводить денежные средства «в местах оказания услуг» и на официальном сайте. Банки должны будут бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за пять дней до этого.

«Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада», — объясняет Банк России в своем телеграм-канале.

Требования о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через шесть месяцев после официального опубликования документа.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2022 года. Однако изначально дискуссия велась вокруг повышения бесплатного лимита до 1,4 млн руб. (на этом настаивал ЦБ). Ряд крупных банков предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. руб.

Зачем нужен бесплатный лимит и почему им недовольны банки

«Откуда взялась эта цифра (30 млн руб. в месяц. — РБК)? Бывают продажи квартир, земельных участков, когда люди продают за достаточно крупную сумму то или иное имущество и хотят перевести деньги из одного банка в другой, но, естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме в 30 млн руб.», — сказал в понедельник, 24 июля, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это также одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Впервые о возможности отмены комиссий за переводы «самому себе» до 1,4 млн руб. в месяц сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в декабре 2021 года. «Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны», — говорила она, уточнив, что речь идет о месячном бесплатном лимите в 1,4 млн руб.

Сейчас банковским клиентам доступны переводы без комиссии до 100 тыс. руб. в месяц с помощью СБП. С ее помощью можно переводить средства между счетами разных банков любым клиентам, при превышении лимита комиссия не должна превышать 0,5% и быть не более 1,5 тыс. руб. СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков.

При этом ассоциация банков «Россия» (АБР) предупреждала, что отсутствие механизма компенсации убытков банков от введения запрета может привести к сворачиванию данного направления переводов в связи с его нерентабельностью — и тогда речь шла о лимите лишь в 1,4 млн руб. Еще одно следствие нерыночного регулирования комиссий — повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, утверждает ассоциация. Согласно опросу АБР, банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн до 90 млрд руб. в год.

В письме отмечалось, что среди крупнейших банков использование заградительных тарифов для перемещения средств не распространено. «Представляется справедливым, что комиссия за перевод физическим лицом своих средств между кредитными организациями должна быть равна комиссии за перевод денежных средств в другой банк третьему лицу», — говорилось в отзыве ассоциации.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Денежные переводы ЦБ Госдума
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