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Дума приняла закон о запрете комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн

Дума приняла закон о запрете комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит россиянам совершать денежные переводы самому себе без комиссии в размере до 30 млн руб. в месяц.

Речь идет об операциях между счетами одного клиента в разных банках. Банк России указывал, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.

Положения законопроекта не затрагивают операции в банковских отделениях или с использованием переводов по номеру карты. Банкам запрещено ограничивать размер или количество таких денежных переводов, говорится в документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2022 года. При рассмотрении законопроекта в первом чтении максимальная сумма перевода без комиссий между своими счетами составляла 1,4 млн руб. Ряд крупных банков предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. руб.

Сейчас клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. руб. в месяц.

Что еще предусматривает закон

Законопроект также обязывает банки сообщать клиентам о возможности бесплатно переводить денежные средства «в местах оказания услуг» и на официальном сайте. Банки должны будут бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за пять дней до этого.

«Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада», — объясняет Банк России в своем телеграм-канале.

Требования о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через шесть месяцев после официального опубликования документа.

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