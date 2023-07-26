Дума приняла закон о запрете комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит россиянам совершать денежные переводы самому себе без комиссии в размере до 30 млн руб. в месяц.



Речь идет об операциях между счетами одного клиента в разных банках. Банк России указывал, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.



Положения законопроекта не затрагивают операции в банковских отделениях или с использованием переводов по номеру карты. Банкам запрещено ограничивать размер или количество таких денежных переводов, говорится в документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2022 года. При рассмотрении законопроекта в первом чтении максимальная сумма перевода без комиссий между своими счетами составляла 1,4 млн руб. Ряд крупных банков предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. руб.

Сейчас клиенты банков могут перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. руб. в месяц.