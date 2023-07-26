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Греф ответил на предложение ЦБ отменить комиссию за переводы из Сбербанка

Греф — ЦБ: от комиссий за переводы в «Сбере» никто не страдает, проблемы нет
Банк России предложил «Сберу» отменить комиссии за переводы в другие банки, указав, что некоторые уже так и сделали. Глава Сбербанка не считает, что кто-либо «от этого страдает», ведь большинство переводов совершается бесплатно
Сбербанк SBER ₽247,03 -0,07% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Только небольшая доля денежных переводов из «Сбера» в другие банки облагается комиссией, так что проблемы в связи с этим нет, заявил руководитель банка Герман Греф, пишет «Интерфакс».

«Я не вижу, кто от этого страдает. Какие-то такие оставшиеся головные боли, не существующие на самом деле, не являющиеся какой-то темой», — считает Греф.

По его данным, более 80% клиентов переводят до 50 тыс. руб. в месяц, за такой объем комиссии не предусмотрено, а часть пользуются программой «Прайм»: «У кого выше, могут все бесплатно». Таким образом, бесплатно обслуживается около 95% всех переводов, продолжил топ-менеджер, указав, что комиссии в первую очередь устанавливают «даже не столько ради денег, а с тем, чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами».

С предложением к «Сберу» отменить комиссии за переводы в другие банки выступили в начале июля в Центробанке. «Мы очень ждем на «Финополисе» (в ноябре 2023 года. — РБК) мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — сказала зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Присутствовавший на встрече зампред «Сбера» Кирилл Царев отметил, что комиссии за переводы есть у всех банков и если «рынок пойдет [на их отмену], «Сбер» тоже пойдет». Скоробогатова в ответ указала, что является клиенткой пяти банков и не у всех из них есть комиссии.

За переводы с дебетовой карты «Сбера» в другие банки взимается комиссия 1,5% от суммы, минимум 30 руб., с кредитной — 3% от суммы, минимум 390 руб. Внутри банка его клиенты могут бесплатно переводить через приложение или сайт до 50 тыс. руб. в месяц, выше этой суммы взимается 1%, но не более 5 тыс. руб. Лимит на переводы составляет 1 млн руб. в месяц. При совершении операций в банкомате или офисе банка бесплатный лимит отсутствует. Комиссия за переводы в банкомате составляет 1%, но не более 5 тыс. руб., в отделении банка — 1,5%, минимум 30 руб., максимум — 5 тыс. руб.

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Сбербанк Герман Греф денежный перевод Центробанк
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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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