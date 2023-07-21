Управляющий директор НКР: рост ставок в ипотеке будет не таким заметным, как рост ключевой

Как и когда резкий подъем ставки ЦБ отразится на вкладах и кредитах

Банки оперативно отреагировали на ужесточение денежно-кредитной политики, пообещав повышение доходностей по вкладам. Быстрая реакция на решение ЦБ будет и в сегментах кредитов и ипотеки, предупреждают эксперты

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После объявления решения ЦБ о подъеме ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, крупные российские банки начали анонсировать пересмотр доходности вкладов.

Сбербанк повысит ставки по сберегательным продуктам с понедельника, 24 июля, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Он уточнил, что максимальная новая ставка составит 10% годовых. Сейчас предельная доходность вкладов в «Сбере» составляет 9,5%.

ВТБ тоже планирует увеличить максимальную ставку по депозитам до 10% для всех категорий клиентов, отметил представитель банка.

Альфа-банк повысит доходность «Альфа-Вклада» до 10% с 24 июля, сообщил РБК представитель банка (сейчас 9,5%).

До решения ЦБ по ставке доходность по вкладам пересмотрели Росбанк (до 10% годовых) и банк «Зенит» (до 8,55%), следует из сообщений организаций, поступивших в РБК. Росбанк с 22 июля поднимет доходность до 10,75% по продуктам, которые продвигаются на финансовых маркетплейсах, уточнила руководитель центра розничных сберегательных и комиссионных продуктов банка Ольга Петрова.

Директор по розничному бизнесу банка «Зенит» Рустем Исхаков сообщил, что дополнительное повышение доходности депозитов будет зависеть от условий на рынке.

Почта Банк увеличил процент по социальному вкладу до 11% годовых, а по базовому депозиту — до 8,5%, сказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов банка Геннадий Чаусов. Он не исключил дальнейшей коррекции доходностей вверх.

В банке «Открытие» допустили повышение ставок по сберегательным продуктам «в ближайшие дни». Такое решение будет принято в течение недели, заверили МТС Банке. Представитель Совкомбанка тоже отметил, что вопрос по депозитным ставкам обсуждается. В Промсвязьбанке, РНКБ, Хоум Банке и банке «Русский стандарт» конкретных планов не раскрыли, сказав, что будут следить за рыночной конъюнктурой и действиями других игроков.

«Все банки, безусловно, будут пересматривать условия, исходя из динамики рынка. Скорее всего, повышение составит в среднем 0,5 п.п.», — сказал представитель Абсолют Банка.

По данным Банка России, в первой декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 7,8% годовых. Показатель держится на этом уровне с июня, а с начала года он упал примерно на 0,3 п.п.

Повышение ключевой ставки соответствует ожиданиям рынка и частично уже было учтено в банковских продуктах, замечает управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин: «Максимальные ставки [сейчас] на рынке достигают 9–10% по вкладам до года и 11% — по долгосрочным депозитам». Но, по его словам, шаг в 1 п.п. превысил прогнозы игроков, и они еще будут повышать доходность депозитов.

Заметного роста ставок по длинным вкладам ждать не стоит, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он связывает это с тем, что внятного сигнала, как долго продлится ужесточение денежно-кредитной политики, ЦБ не дал.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге сообщила, что подъем ставки на ближайшем заседании, вероятнее всего, потребуется, но шаг повышения будет зависеть от ситуации в экономике.

Что будет с потребкредитами и ипотекой

«Рост ставок по кредитам, несомненно, будет, но постепенный. Часть клиентов продолжат кредитоваться, те, у кого есть свободная ликвидность, возможно, предпочтут погасить ссудную задолженность. По кредитам, привязанным к ключевой ставке, рост долговой нагрузки неизбежен и произойдет достаточно быстро», — сказала РБК аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Большинство опрошенных РБК банков не раскрыли планов, будут ли они повышать ставки по необеспеченным кредитам и ипотеке.

«В части процентных ставок по кредитным продуктам банк пока не принял решение об их изменении. Мы будем ориентироваться на развитие событий на рынке и действия других игроков», — сообщили в ВТБ.

Представитель Совкомбанка заверил, что пересмотр стоимости потребительских ссуд не планируется.

«Ставки по ипотеке и кредитам не повышаем», — отметили в Альфа-банке.

«МТС Банк, безусловно, будет поднимать ставки по кредитным продуктам на сопоставимую величину», — констатировал представитель организации.

Если ставки по вкладам поднимутся пропорционально изменению ключевой, то проценты по кредитам вырастут сильнее, считает Алутин.

«Спрос на кредиты сейчас достаточно большой, поэтому можно ожидать повышения стоимости кредитных продуктов. Вероятнее всего, это коснется всех игроков и всей линейки», — соглашается Пивень.

Согласно статистике Frank RG, в июне российские банки поставили рекорд по выдаче розничных ссуд — их объем превысил 1,5 трлн руб. Индекс стоимости необеспеченных кредитов сейчас составляет 19,73% годовых, с начала года он снизился примерно на 0,5 п.п., следует из данных «Финуслуг». Рыночные ставки по ипотеке при этом находятся выше 11%, показывает статистика «Дом.РФ».

Повышение ключевой ставки не окажет серьезного влияния на стоимость ипотеки в России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Точкой, по отношению к которой происходит ценообразование основных рыночных ипотечных продуктов, является доходность ОФЗ со сроком погашения пять—семь лет. Если посмотреть на то, что с 13:30 (время публикации пресс-релиза по ставке. — РБК) сегодняшнего дня произошло с доходностью этих ОФЗ, — она не изменилась. Поэтому наша ключевая ставка отражает те ожидания, которые на рынке уже на текущий момент сформировались», — пояснил он.

С высокой вероятностью очередной виток роста ставок по ипотеке будет, хоть и не такой заметный, как рост ключевой, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Многое будет зависеть от стоимости фондирования. В последние месяцы максимальная ставка по вкладам остается стабильной, рост минимален, поэтому банки могут проводить сдержанную политику по росту доходности сберегательных продуктов. Наконец, на динамику ипотечной ставки будут оказывать влияние льготные программы — они остаются драйверами выдач с начала года».

«Рост ключевой ставки вызовет соответствующую реакцию в рыночных ипотечных программах в самое ближайшее время. При этом риторика ЦБ позволяет предположить, что это не последний рост ставок в краткосрочной перспективе. Ожидаем существенный приток спроса в сегменте выдач государственных программ», — отмечает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

В 2022 году, во время предыдущего цикла повышения ключевой ставки, российские банки быстро скорректировали предложения по рыночным программам, что привело к перераспределению выдач в пользу льготной ипотеки. Сейчас по ипотеке на новостройки предельная стоимость ссуды составляет 8%, а по семейной ипотеке — 6%.

«Что касается льготной ипотеки и арбитража ставок, то параметры льготной ипотеки определяет правительство. Мы готовы с ним обсудить, если будут предложены какие-то изменения», — отметила Набиуллина.