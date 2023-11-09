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Финансы ,  
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ЦБ расширит число участников тестирования цифрового рубля

ЦБ: 15 банков подали заявки на вторую волну тестирования цифрового рубля
Центробанк планирует расширить пилотирование цифрового рубля в первом квартале 2024 года, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заявки на участие во второй волне пилотирования цифрового рубля подали 15 банков, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Мы планируем расширить список количества участников или перечень юрлиц. В любом случае расширить значительно в ваших банках, в том числе [среди] сотрудников ЦБ, уже в первом квартале 2024 года. Но, помимо этого, у нас есть вторая волна, 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа», — сказала Скоробогатова.

«Поэтому я с коллегами согласна, что вопрос сейчас идет о достаточно быстром расширении состава количества операций, видов операций», — добавила она. Число участников физлиц планируется увеличить до нескольких тысяч, юридических лиц — тоже, уточнила позднее первый зампред ЦБ, но не стала раскрывать точные значения. Изначально в пилоте принимали участие 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России.

«Старт, который начался в августе и продолжается всего лишь меньше трех месяцев, показывает, что проект успешный, что люди очень хорошо реагируют, начали понимать, что это не цифровое рабство, а нормальная форма расчетов, удобная и полезная», — сказал на той же сессии зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Расширение тестирования цифрового рубля также поддержали зампред ВТБ Вадим Кулик и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными, которая будет отличаться тем, что храниться средства будут на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Пилотирование цифрового рубля в России началось в середине августа. В пилоте не участвовал «Сбер», но в октябре глава крупнейшего российского банка Герман Греф сказал, что кредитная организация присоединится к этому процессу. Впоследствии ЦБ рассчитывает запустить расчеты в цифровых валютах не только внутри России, но и за пределами страны, в частности с ОАЭ.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Центробанк цифровой рубль Ольга Скоробогатова
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