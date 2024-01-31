Что означает вывод клиентских активов с СПБ Биржи

Брокеры меньше торгуют на СПБ Бирже и переводят оттуда активы клиентов. Это связано и с рыночными факторами — сейчас на площадке мало инструментов, — и с желанием дистанцироваться от подсанкционного контрагента, говорят эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские профучастники сокращают торговлю активами на СПБ Бирже, следует из их комментариев РБК и сообщений для клиентов. В ноябре биржа, специализировавшаяся на торговле иностранными бумагами, попала под блокирующие санкции США, что привело к остановке торгов на ней всеми зарубежными инструментами. Сейчас на СПБ Бирже торгуются только российские ценные бумаги (29 наименований).

РБК разбирался, почему брокеры уходят с площадки и что это означает для бизнеса биржи.

Кто уходит с биржи

Вечером 29 января «Цифра брокер» в рассылке для клиентов сообщил, что переведет торгуемые активы пользователей с СПБ Биржи в контур Мосбиржи и с 30 января 2024 года «все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны». Из-за того, что инвесторы и ряд СМИ восприняли это как полную остановку торгов, акции площадки на вечерней торговой сессии упали на 14%. Котировки частично восстановились лишь после уточняющего комментария от «Цифра брокера» о том, что речь идет только об их клиентах, потом и сама биржа также опровергла остановку торгов. По итогам всех торговых сессий 29 января акции площадки потеряли в цене 5%, 30 января к 19:00 мск они снизились еще на 1%.

Как оказалось, «Цифра брокер» не единственная компания, которая приняла такое решение. Брокер БКС в комментарии РБК уточнил, что тоже перевел российские ценные бумаги, торговавшиеся на СПБ Бирже, в контур Московской биржи, причем больше полугода назад (то есть еще до ввода санкций против СПБ Биржи). Но доступ к торгам на площадке компания не ограничивала. «Клиенты торгуют на СПБ Бирже только акциями самой СПБ Биржи, их количество незначительно», — отметил представитель БКС.

Руководитель управления поддержки и развития проектов «Финама» Константин Молчанов также рассказал, что брокер дает клиентам доступ к СПБ Бирже только для закрытия позиций. «Сейчас на СПБ Бирже торгуют очень мало наших клиентов», — указал он.

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«Риком-Траст», «КИТ Финанс», «Ньютон Инвестиции», «Инвестиционная палата» и «Солид» не ответили на запросы РБК. Большинство остальных крупных российских брокеров находятся под санкциями, поэтому не работают с СПБ Биржей с 2022–2023 года.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что ситуацию, сложившуюся на торгах из-за неверной трактовки сообщения «Цифра брокера», нельзя назвать манипулированием рынком. Нужно учитывать, что первоначальное сообщение было адресовано определенному кругу лиц (клиентам) и не предназначалось для распространения в СМИ, объясняет эксперт. «Умысел брокера, предполагаем, также не был направлен на распространение данного сообщения среди неограниченного круга лиц, и неоднозначность формулировки, вероятно, объясняется данным обстоятельством», — указывает Именнов.

Зачем понадобилось переводить активы

Пересмотр брокерами формата работы на СПБ Бирже может быть связан как с чисто рыночным фактором в виде сокращения набора инструментов на площадке, так и со стремлением участников дистанцироваться от подсанкционного контрагента для разблокировки активов клиентов, полагают опрошенные РБК эксперты. Для бизнеса биржи это может быть умеренно негативным фактором, но на частных инвесторов такая перестройка не повлияет, считают они.

Брокер мог принять это решение, так как опасается вторичных санкций во взаимодействии с международными игроками, рассуждает советник практики разрешения споров Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис. Но одновременно у такого решения могут быть и чисто рыночные причины. «В свете санкций возможности СПБ Биржи существенно сократились. По российским акциям ликвидность на Мосбирже существенно выше, поэтому перевод бумаг на Мосбиржу обусловлен желанием помочь инвесторам получить больший объем предложений по каждой бумаге», — допускает Крауялис.

«Перевод будет происходить внутри России по бумагам, которые уже получили листинг. В связи с этим возникновение каких-либо блокировок активов при переводе маловероятно», — полагает он.

«Уход брокера с биржи, в отношении которой были введены санкции, может способствовать снижению его санкционных рисков», — отмечает Именнов. Санкции США предусматривают среди прочего введение вторичных санкций в отношении лиц, которые участвовали в любых значительных сделках для или от имени организаций, в отношении которых введены блокирующие санкции США, объясняет эксперт.

«Перевод активов брокерами с СПБ Биржи в контур Мосбиржи может быть начальным шагом в рамках реструктуризации рынка ценных бумаг и усилением переговорных позиций российских брокеров с западными регуляторами в вопросах разблокировки активов инвесторов», — допускает партнер BKHK law firm Роман Хаминский. По его мнению, сложностей при переводе российских активов между биржами возникать не будет, но могут взиматься какие-то дополнительные комиссии за эти операции.

Что это означает для бизнеса СПБ Биржи

Биржа и до ухода брокеров лишилась основной части своего бизнеса — доступа к иностранным рынкам. Перед акционерами и менеджментом площадки стоит «очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», признавал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин: «Им нужно будет находить какие-то новые ниши, понимать, где они сумеют найти конкурентные преимущества, как это было с торговлей иностранными ценными бумагами. Но что-то мне подсказывает, зная акционеров и менеджмент биржи, что у них есть некие задумки на этот счет».

После введения санкций в отношении СПБ Биржи ее генеральный директор Евгений Сердюков отмечал, что площадка «будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке». «Маловероятно, что перевод российских акций на Мосбиржу как-то серьезно отразится на бизнесе обеих площадок, по крайней мере в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде такой тренд, естественно, ослабит перспективы для развития торговли российскими акциями на СПБ Бирже», — рассуждает директор Aspring Capital Алексей Куприянов.

«Цифра брокер» — один из популярных брокеров среди массового сегмента российских розничных инвесторов, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. «Высока вероятность того, что и другие игроки будут идти на симметричные шаги, причем кто-то будет стараться это не афишировать», — полагает эксперт. Он не исключает, что в течение последующих шести месяцев площадка может потерять и ряд других брокеров-партнеров, а потери в розничной клиентской базе могут достигнуть 80%.

По мнению Бархоты, СПБ Биржа находится в кризисной ситуации на фоне санкций, новостей о подложном банкротстве и неопределенности в отношении разблокировки активов инвесторов. Негативом для площадки эксперт называет и недавнее изменение структуры управления СПБ Биржи: на собрании акционеров было принято решение об упразднении совета директоров и передаче его функций правлению из пяти человек. «Фактическая консолидация наблюдательного совета и правления СПБ Биржи, с одной стороны, повышает оперативность антикризисного менеджмента, с другой — тревожит инвесторов и брокеров», — говорит Бархота.