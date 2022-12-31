Рубль укрепился впервые за три года. Что важно знать

Рубль, падавший в течение декабря, все равно смог завершить год в плюсе. Он укрепился к доллару впервые за три года благодаря ограничениям на движение капитала. В 2023 году такая ситуация не повторится, уверены аналитики

Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

В последний рабочий день 2022 года рубль завершил торги на отметке 69,9 руб. к доллару США. По итогам года курс российской валюты вырос на 6,4% (к закрытию торгов в 2021 году) — укрепление произошло впервые за три года, несмотря на то что рубль падал на протяжении почти всего декабря.

Для сравнения: в 2021 году рубль ослабел на 0,3%, годом ранее — на 20%. В 2019 году российская валюта укрепилась на 11,2%, с 69,8 до 62 руб. за доллар. Самое серьезное ослабление за последние годы наблюдалось в 2014-м — тогда рубль ослабел на 76,5%, с 32,9 руб. по итогам 2013 года до 58 руб.

Несмотря на крепкие позиции к концу года, в начале марта рубль ослаблялся до рекордных 120 к доллару и 127 к евро. Обвал рубля происходил на фоне введенных США и ЕС санкций в отношении международных резервов Банка России, которые сделали невозможным проведение валютных интервенций в долларах и евро для стабилизации курса. Но экстренно принятые ЦБ меры (обязательство для экспортеров продавать валютную выручку, заморозка инвестиций нерезидентов, комиссии за покупку валюты на бирже, лимиты по выводу валюты за рубеж и другие) позволили стабилизировать ситуацию и укрепить рубль. В итоге западные санкции и ограничения ЦБ (впоследствии часть из них была ослаблена или отменена) поменяли природу формирования курса — теперь основное влияние на его динамику оказывает торговый баланс (соотношение стоимости товаров, вывезенных из страны, и стоимости товаров, ввезенных в нее).

По итогам года рубль стал самой волатильной валютой среди основных валют стран с развивающейся экономикой, замечает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. В марте 2022 года трехмесячный показатель фактической волатильности достигал 120%, указывает эксперт. Сейчас он опустился до 35%. «Но это все равно приблизительно в полтора раза выше, чем у ближайших конкурентов — например, у бразильского реала. У турецкой лиры показатель и вовсе около 3% из-за удержания властями курса лиры у достигнутых уровней», — отмечает Полевой.

Российская валюта начала год с отметки 75 руб. к доллару, весной доллар дорожал на 60% — до 120 руб., а летом наблюдалась обратная ситуация — рубль укрепился до 51–53 за доллар (конец июня), напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также показавшие довольно высокую волатильность лира и японская иена в сравнении с рублем были более предсказуемы, считает он. «Японская иена слабела в пике на 29% к доллару, с отметки 115 до 149», — приводит данные эксперт.

Называть рубль самой волатильной валютой на основе пиков ослабления в феврале и марте не совсем справедливо, не согласен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, — «учитывая феноменальную устойчивость рубля весь оставшийся год под таким серьезным давлением, в чем есть заслуга финансово-экономического блока правительства». «Лира была куда более волатильна, а японская иена вообще имела статус «худшей валюты» этого года до последних нескольких дней», — считает он.

Волатильность дополнительно привносило население, которое тоже в течение года вело себя изменчиво, добавляет Полевой. Он также обращает внимание, что повышенной волатильности способствовала и изменившаяся природа формирования курса. «Из-за ограничений по финансовому счету, отсутствия иностранцев и отказа от бюджетного правила основную роль стал играть торговый баланс, который по своей природе довольно волатилен», — объясняет эксперт. По его мнению, в 2023 году рубль останется довольно волатильным, так как провоцирующие турбулентность факторы сохранят свое влияние.

За счет чего рубль укрепился к доллару

В 2022 году рубль продемонстрировал значительное укрепление к доллару. По оценке Васильева, рубль отыграл у американской валюты 6%. В то время как другие мировые валюты, напротив, показали снижение: например, евро потерял к доллару около 6% по сравнению с декабрем 2021 года, а британский фунт — более 11%.

В 2023 году рубль не останется таким же крепким к доллару, считает Васильев. «Мы ожидаем еще одного витка укрепления доллара на мировом рынке на фоне вероятной глобальной рецессии и ожидаемого нами бегства глобальных инвесторов в защитный доллар», — прогнозирует он. Для рубля глобальная рецессия будет негативной, так как снизится спрос на сырье, что окажет давление на сырьевые цены, продолжает эксперт, указывая, что в 2023 году среднегодовая цена на российскую нефть Urals будет достигать $60 за баррель, что на $20 ниже, чем в этом году.

Лишь в случае отсутствия большого провала по экспорту нефти и нефтепродуктов и постепенного сокращения дисконта в цене на энергоресурсы среднегодовой курс рубля может быть сопоставим с итоговым показателем за 2022 год, предупреждает Полевой. «В остальных сценариях рубль, скорее всего, будет слабее. Наши базовые ожидания — широкий диапазон 65–75 за доллар в течение года. Относительные же позиции к основным валютам — доллару или евро — будут зависеть от позиции доллара на мировом рынке. И здесь, действительно, возможно его постепенное ослабление после очень внушительного роста в 2022-м», — рассуждает эксперт.

Еще одним фактором, который будет влиять на позиции рубля по отношению к доллару, является политика Банка России и мировых регуляторов, добавляет Маслов. Главным фактором, влияющим на рубль и экономику страны в целом, остается конфликт на Украине и его разрешение, напоминает он.

Каким будет курс валют в 2023 году