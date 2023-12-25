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Финансы ,  
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Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с марта

Глава ЦБ: продажи валютной выручки экспортерами в ноябре могут достичь 100%
В ноябре доля чистых продаж экспортной валютной выручки может достичь 100%, допустила глава ЦБ. По ее мнению, на их рост оказывают влияние несколько факторов, а указ президента об обязательной продаже выручки — лишь один из них
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%, сообщила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — отметила Набиуллина. Похожие показатели последний раз наблюдались в марте 2023 года — 98%, следует из статистики Банка России. Но затем на фоне падения поступлений от экспорта нефти и ускорившегося ослабления рубля чистые продажи снижались и вновь пошли вверх осенью из-за роста цен на нефть и ввода указа об обязательной продаже валютной выручки. Для сравнения: в октябре прошлого года чистые продажи валюты экспортерами даже превышали 100%, составив 107%.

Полная версия интервью выйдет в эфире телеканала РБК и будет опубликована на сайте утром 25 декабря.

На рост доли продаж валюты экспортерами сейчас влияет несколько факторов и вычленить влияние каждого из них невозможно, подчеркнула Набиуллина. Во-первых, это повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, которое отражается на продажах с задержкой, указала она: «Там у нас тоже существуют лаги — от высоких цен на нефть до прихода экспортной выручки и ее продажи. И как раз продавалась валюта с высоких цен на нефть».

Экспортеры резко увеличили продажи валюты в октябре и ноябре
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Во-вторых, сыграли роль разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов, отметила глава ЦБ. В конце года ряд компаний объявил о выплате промежуточных дивидендов. Например, за девять месяцев 2023 года дивиденды выплатят ЛУКОЙЛ и производитель удобрений «Фосагро».

«Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам — здесь тоже работает наша денежно-кредитная политика — начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы», — назвала Набиуллина третий фактор роста продаж валютной выручки.

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«И, конечно, какое-то влияние оказал указ [об обязательной продаже валютной выручки]», — добавила глава ЦБ. При этом Набиуллина еще раз подчеркнула, что действие указа должно быть ограниченным во времени (в текущей редакции он действует до 11 апреля 2024 года).

Глава ЦБ допустила рост продаж валютной выручки до 100% впервые с марта
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«Со временем компании учатся обходить ограничения, которые вводятся. Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты и прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее», — объяснила она. Существенного влияния на курс после истечения срока действия документа глава ЦБ не ожидает.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации (переводе в российский контур) и продаже валютной выручки рядом крупнейших экспортеров в октябре 2023 года. За первый неполный месяц действия меры (она вступила в силу с 11 октября) чистые продажи экспортной валютной выручки выросли с 77% (данные за сентябрь 2023 года) до 91%.

Экспортеры в октябре продали свыше 90% валютной выручки
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Банк России Эльвира Набиуллина
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Экспортеры в октябре продали свыше 90% валютной выручки
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