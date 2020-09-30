В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии
Правительство России предложило продлить мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до 2023 года, ранее он был установлен до 2022 года. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу.
«Цифры «2022» заменить цифрами «2023», — указано в документе.
В случае одобрения законопроекта он вступит в силу с 1 января 2021 года.
Изменения будут внесены в федеральный закон от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и федеральный закон от 4 декабря 2013 года №351-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».