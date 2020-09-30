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Общество ,  
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В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Правительство России предложило продлить мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до 2023 года, ранее он был установлен до 2022 года. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу.

«Цифры «2022» заменить цифрами «2023», — указано в документе.

В случае одобрения законопроекта он вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Изменения будут внесены в федеральный закон от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и федеральный закон от 4 декабря 2013 года №351-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».

В пояснительной записке к инициативе указано, что законопроект подготовлен «с учетом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности». Его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

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Продление заморозки накопительной пенсии, как говорится в документе, не уменьшает финансовые обязательства государства и не должно спровоцировать неблагоприятные экономические или социальные последствия. Пенсионные права граждан также остаются неизменны.

Начало формирования накопительной части пенсии, которое должно производиться в объеме 6% от зарплаты, откладывается с 2014 года. Взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих россиян, направляются на формирование страховой пенсии.

В России повысят накопительные пенсии
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 30 сентября попросила премьер-министра России Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии. Федерация обратила внимание на то, что из системы пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, а для накопительной части пенсии он сохранен. Время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года. По мнению Федерации, это «дискредитирует саму идею накопительной пенсии» и снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных.

пенсия Госдума законопроект
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