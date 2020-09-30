В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии

В пояснительной записке к инициативе указано, что законопроект подготовлен «с учетом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности». Его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда.

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии Экономика

Продление заморозки накопительной пенсии, как говорится в документе, не уменьшает финансовые обязательства государства и не должно спровоцировать неблагоприятные экономические или социальные последствия. Пенсионные права граждан также остаются неизменны.

Начало формирования накопительной части пенсии, которое должно производиться в объеме 6% от зарплаты, откладывается с 2014 года. Взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих россиян, направляются на формирование страховой пенсии.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 30 сентября попросила премьер-министра России Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии. Федерация обратила внимание на то, что из системы пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, а для накопительной части пенсии он сохранен. Время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года. По мнению Федерации, это «дискредитирует саму идею накопительной пенсии» и снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных.