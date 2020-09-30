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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

По мнению Федерации независимых профсоюзов России, практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования нужно исключить накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — считают в ФНПР.

Как отмечается в документе, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Согласно действующему законодательству, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.

В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». В связи с этим федерация просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с 2012 года. В общем случае размер такой пенсии невысок по сравнению с объемом основной пенсии — страховой пенсии по старости. По данным ПФР, в 2020 году средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц. С 1 августа накопительные пенсии повысили на 9,13%.

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Автор
Наталия Анисимова
накопительная часть пенсии профсоюзы Михаил Мишустин
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