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Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
Минфин считает, что НПФ, желающие управлять новыми пенсионными накоплениями, должны обеспечивать доходность не ниже 6,7% в год, иначе не смогут выплачивать пенсии. В 2018 году такую доходность показали единичные фонды
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Предполагается, что ГПП позволит россиянам за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию в НПФ при гарантиях государства, то есть формировать накопления сверх положенной им страховой пенсии по старости. Законопроект должен вступить в силу в 2021 году.

Чтобы в рамках ГПП производить скользящую срочную пенсионную выплату, НПФ должны зарабатывать не меньше 6,7% в год, заявил Моисеев: «Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?» НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Что такое скользящая срочная выплата

Сейчас законопроект о ГПП предполагает, что пенсионная выплата будет назначаться либо при достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет с начала накоплений. Конвенция Международной организации труда требует выплачивать пенсию пожизненно, но в этом случае остатки пенсионных средств не наследуются. Чтобы они могли наследоваться, выплату сделали «скользящей срочной», сказал Моисеев: «Пенсия рассчитывается исходя из того, что она выплачивается 15 лет после достижения пенсионного возраста, через год после начала выплаты происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из уже выплаченного инвестиционного дохода. А еще через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. При этом очень важно, что неиспользуемая часть наследуется в случае смерти гражданина».

Пенсионные средства НПФ и ПФР (в основном накопления «молчунов», управляются ВЭБом) по итогам III квартала 2019 года превысили 6 трлн руб., из них на НПФ приходится 4,2 трлн руб. (2,8 трлн руб. — пенсионные накопления, 1,2 трлн руб. — резервы). Из данных ЦБ за 2018 год следует, что доходность выше 6,7% по итогам года обеспечили лишь два НПФ из 35 фондов, которые управляли пенсионными накоплениями россиян в 2018 году — «Алмазная осень» и «Аквилон». Доходность остальных была ниже, нескольких — отрицательной. В 2019 году (по итогам 9 месяцев) ситуация с доходностью улучшилась, отчитался ЦБ: средневзвешенная доходность фондов (до вычета вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию и фонду) по пенсионным накоплениям выросла на 8,3 п.п. — с 1,8% (III квартал 2018 года) до 10,1% годовых, по пенсионным резервам — на 3,9 п.п., с 4,3% до 8,2% годовых.

«Последние истории с НПФ сильно подорвали доверие отрасли, в то же время большая работа была проведена Центральным банком по оздоровлению рынка, большинство недобросовестных фондов с него ушли. Сейчас ситуация стабилизировалась», — заключил Моисеев.

С марта 2018 года для НПФ, работающих с пенсионными накоплениями или негосударственными пенсиями граждан, введена фидуциарная ответственность. Это означает, что фонды теперь несут ответственность за управление средствами клиентов: в случае, если фонд недобросовестно исполнил свои обязанности и в результате по итогам года получил убыток или недополучил прибыль, он обязан возместить потери за счет собственных средств.

Подробности о деталях новой добровольной пенсионной системы читайте в материале РБК.

Авторы: Татьяна Ломская, Юлия Старостина
Теги: НПФ, пенсионные накопления
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