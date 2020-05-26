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В России повысят накопительные пенсии

Такое решение было принято по итогам подсчета результатов инвестирования пенсионных накоплений
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Повысить пенсии получится благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%).

В ПФР указали, что повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такая пенсия с августа будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд руб. Из этой суммы 1,53 млрд руб. пойдет на повышение накопительных пенсий, а 343 млн руб. — на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

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Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц.

В ПФР заверили, что перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек.

В середине мая в пресс-службе Минтруда сообщили, что более 98% граждан, выходящих на пенсию, получают средства ее накопительной части единовременно. Граждане, у которых накопительная часть пенсии составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства, предназначенные для выплаты накопительной части, единовременно при выходе на пенсию.
 

Авторы: Артем Филипенок, Юлия Старостина
Теги: ПФР, пенсии
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