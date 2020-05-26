В России повысят накопительные пенсии

Такое решение было принято по итогам подсчета результатов инвестирования пенсионных накоплений

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В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Повысить пенсии получится благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%).

В ПФР указали, что повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такая пенсия с августа будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд руб. Из этой суммы 1,53 млрд руб. пойдет на повышение накопительных пенсий, а 343 млн руб. — на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.