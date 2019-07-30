НСПК начала подготовку к переносу в Россию платежей через Apple Pay

НСПК начала подготовку к переносу в Россию платежей через Apple Pay

Национальная система платежных карт готовится к переносу в Россию процесса обработки токенизированных платежей, рассказали источники РБК. Речь идет об операциях с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других сервисов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует перенести в Россию процесс обработки токенизированных платежей, которые совершаются с помощью мобильных бесконтактных сервисов, например Apple Pay и Samsung Pay. В настоящее время вопрос переноса находится на этапе технической проработки. Об этом РБК рассказали два источника на платежном рынке.

НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной этого года, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что четких планов по срокам переноса нет, в НСПК пока нацелены сделать это до конца текущего года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли успеют.

НСПК обсуждает с международными платежными системами (МПС) технический вопрос переноса таких транзакций, сообщил второй источник. «Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов», — говорит он.

В пресс-службе НСПК не ответили на вопрос о том, изучает ли она технические особенности переноса обработки токенизированных транзакций в Россию. Информацию об обсуждении переноса с МПС компания отрицает.