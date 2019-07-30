НСПК начала подготовку к переносу в Россию платежей через Apple Pay

В настоящее время токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом. При использовании, например, Apple Pay информация о карте и ее владельце зашифровывается в токен (специальный символьный код, который генерируется внутри системы во время привязки карты к платежному приложению). Apple Pay отправляет его на заграничный сервис платежной системы, карта которой задействована в операции, он его расшифровывает, чтобы понять, в какой банк обращаться. Затем процесс обработки происходит по принципу карточных платежей: платежная система связывается с банком-эмитентом, и если он подтверждает операцию, то направляет информацию о возможности платежа в банк-эквайер.
В случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим аналогичным платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку.
Задача по обработке токенизированных платежей на территории России — ожидаемый шаг, говорит руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Так как расшифровка данных проходит вне России, то в случае введения санкций иностранные платежные системы могут отказаться обрабатывать такие операции, потому что будут знать, с какой карты пришел токен, предупреждает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.
Оператор на случай санкций
НСПК была создана в 2014 году для обслуживания платежей по картам в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Нынешняя версия законопроекта о национальной платежной системе предусматривает, что НСПК должна обрабатывать операции по картам всех платежных систем внутри России, чтобы избежать подобных ситуаций. Такое же требование содержится и в отношении денежных переводов через интернет. По токенизированным операциям соответствующих обязанностей у НСПК в законодательстве пока нет.
К чему приведут изменения
Если процесс обработки платежей перенесут в Россию, то НСПК в нем заменит МПС, объясняет Обаева. Для этого, возможно, потребуется вносить в закон о национальной платежной системе изменения, которые локализуют процесс расшифровки токенов, а также обяжут Apple, Samsung и Google передавать токены в НСПК, предполагает эксперт.
Новации в законе о национальной платежной системе ужесточили передачу платежной информации за рубеж, а перенос процесса токенизации неизбежно станет частью этого тренда, добавляет председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Однако на бизнесе МПС он скажется не очень сильно.
«Доходы платежных систем от токенизации транзакций незначительны и гораздо меньше той части комиссии за эквайринг, которую получает платежная система (в среднем по рынку 0,3%. — РБК), поэтому от переноса обработки таких платежей в Россию они не понесут больших убытков», — считает Достов. Этот перенос также не повлияет на скорость таких платежей, добавляет он.