ЦБ подвел итоги первых месяцев работы Системы быстрых платежей

Центробанк объявил промежуточные итоги работы Системы быстрых платежей. 40% операций совершается между счетами одного клиента. СБП начали использовать самозанятые и клиенты неудобных зарплатных проектов, отмечают эксперты

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Банк России подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП), три месяца из которых она функционирует полноценно. С 28 января по 28 мая через СБП было сделано 500 тыс. переводов на общую сумму 4,2 млрд руб., рассказала начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова на форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи».

Как запускали СБП Банк России запустил денежные переводы по номеру телефона между счетами разных банков 28 января, но только для ограниченного круга физических лиц. Для всех клиентов 11 банков, участвующих в СБП, мгновенные переводы начали внедрять с 28 февраля. С момента запуска проекта в нем участвуют Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, банк «Ак Барс», Киви Банк, СКБ-банк, а также РНКО «Платежный центр», с опозданием на месяц к системе подключился ВТБ. В дальнейшем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков. Системообразующие банки, в том числе Сбербанк, должны подключиться к СБП с 1 сентября. Сейчас к системе подключено 14 банков, еще 100 подали заявки на подключение, отметила Красенкова.

За время работы системы ею воспользовались около 200 тыс. человек, отметил начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников. НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП. По данным компании, 40% переводов проводится между своими счетами, 60% — между счетами разных клиентов.

Высокая доля переводов между счетами одного клиента говорит о том, что Систему быстрых платежей используют для перевода средств с зарплатного счета или со счета с привязанной картой «Мир» на счет в другой банк, условия которого более привлекательны для клиента, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Кроме того, СБП стала одним из расчетных инструментов для самозанятых граждан, добавляет она.

«Система переводов Сбербанка давно используется для расчетов с покупателями во многих торговых точках, так как комиссия за эквайринг высокая, а денежные переводы — это удобно. Широкий охват карт разных банков и при этом нулевые комиссии у многих из них являются преимуществом СБП перед Сбербанком, так как теперь для таких расчетов необязательно иметь карты только одного крупнейшего банка», — объясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.