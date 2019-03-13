НСПК объяснила невозможность проведения платежей по картам Моснарбанка

Транзакции по картам попавшего под ограничения США Моснарбанка «не получают авторизации» из-за подрядчика банка, заявили в НСПК. Во время создания системы предполагалось, что она будет обслуживать попавшие под санкции банки

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Национальная система платежных карт (НСПК) объяснила невозможность проведения платежей по картам попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка прекращением процессинга со стороны компании ЗАО «ПЦ «КартСтандарт», выступающей в качестве подрядчика банка по осуществлению функций процессинга карт.

«В настоящий момент по вине подрядчика операции банка блокируются на уровне ЗАО «ПЦ «КартСтандарт». Транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг «КартСтандарта». Как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, транзакции продолжат успешно обрабатываться», — говорится в ответе НСПК на запрос РБК.

РБК также направил запрос в «КартСтандарт» и в ЦБ.

«КартСтандарт» мог отключить процессинг карт Visa и Mastercard по двум причинам, сказала в разговоре с РБК глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Либо у международных платежных систем есть техническая возможность блокировать процессинг карт на стороне банка, тогда это произошло из-за недоработки нашего законодательства. Либо «КартСтандарт», который входит в группу компаний «Центр финансовых технологий», побоялся американских санкций <...>, что также могло произойти из-за недоработки закона», — говорит Обаева.

«В выстроенной системе, призванной защищать российских держателей карт международных платежных систем от санкционных рисков, выявлено слабое звено — возможность для процессинговых компаний принимать решение о прекращении обслуживания карт санкционных банков. Полагаю, что необходимые выводы регулятором будут сделаны, в том числе в части ужесточения требований к оказывающим процессинговые услуги компаниям», — сказал РБК председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.