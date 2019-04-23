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Финансы ,  
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«Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT
Счетная палата предложила обязать все работающие в России банки подключиться к российскому аналогу SWIFT, насчитывающему около 400 пользователей. Но «дочки» иностранных банков с системой ЦБ не работают, в том числе три крупнейшие
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК). В случае законодательной реализации в первую очередь это требование затронет российские «дочки» зарубежных банков.

Всего в России 473 кредитные организации. По данным ЦБ на 1 апреля, у СПФС 401 пользователь, в том числе банки (филиалы некоторых из них числятся как отдельные клиенты), небанковские кредитные организации, а также компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Атомэнергопром», госкорпорация ВЭБ.РФ, энергокомпания «Т Плюс» и т.д. Среди не присоединившихся к СПФС три системно значимых для российской банковской системы «дочки» иностранных банков — ЮниКредит Банк (восьмое место по активам, 1,35 трлн руб.), Райффайзенбанк (десятое место, 1,1 трлн руб.) и Росбанк (11-е место, 1,08 трлн руб.), а также Ситибанк, ИНГ Банк, ОТП Банк, Дойче Банк и др. Среди крупных российских банков к СПФС не подключились «Тинькофф» и «Восточный».

Счетная палата предлагает законодательно закрепить обязанность российских кредитных организаций участвовать в СПФС и в разработанной ЦБ Системе быстрых платежей. «Это предотвратит остановку внутрироссийских финансовых транзакций и снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику в целом в случае перебоев в работе международной межбанковской системы или отключения от нее российских банков», — аргументируют свою позицию государственные аудиторы.

В отличие от СПФС подключение к системе быстрых платежей Госдума и так делает обязательным для всех российских банков: соответствующий законопроект принят в первом чтении. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Стать участниками СПФС могут и иностранные компании и банки. Как писал РБК в ноябре, первым участником российского SWIFT не из России стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. ​На прошлой неделе директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила (по сообщению ТАСС), что ЦБ заключил соглашения уже с двумя нерезидентами по участию в СПФС, а еще с пятью регулятор согласовывает договоры.

Предложения отключить российские банки от SWIFT звучали в 2014 году со стороны Европарламента, а также при обсуждениях в США вариантов санкций против России, однако они так и не были реализованы. Сама SWIFT, отвечая Европарламенту, заявляла, что подобные высказывания являются нарушением прав частной компании. К бельгийской SWIFT присоединены более 11 тыс. организаций.

SWIFT представляет для банков возможность передавать сообщения о транзакциях в защищенной среде. Если бы SWIFT была отключена тогда, то российские банки столкнулись бы с проблемами и при внутрироссийских платежах. Для того чтобы гарантировать обмен документами, ЦБ принял решение о создании российского аналога — СПФС, его запуск состоялся в декабре 2014 года. Сейчас без доступа к системе российские банки потеряют возможность, например, управлять своими коррсчетами за рубежом.

Как писал РБК, с 2018 года SWIFT увеличила скидку для российских пользователей при условии увеличения трафика, скидка может достигать 30, 50 или 75%.

Двойная нагрузка

Если все российские банки обяжут участвовать в российском аналоге системы SWIFT, то они могут просто подключиться, но не выполнять передачу сообщений, комментирует предложение Счетной палаты глава Национального платежного совета Алма Обаева. Юридических или технических сложностей с подключением к СПФС у «дочек» иностранных банков не возникнет. СПФС является элементом платежной системы Банка России, участниками которой и так обязаны быть все банки, добавляет Обаева.

По ее словам, тарифы СПФС ниже, чему у SWIFT. С марта 2018 года ЦБ снизил тарифы для СПФС вдвое, и в настоящее время передача одного сообщения в системе (в зависимости от трафика) стоит от 0,8 до 1 руб. Но система Банка России подходит только для внутрироссийских финансовых сообщений. «Если, например, Росбанку потребуется обменяться сообщениями со своей материнской структурой, то для этих целей он вынужден будет использовать только международную систему», — объясняет эксперт. Таким образом, «дочке» загранбанка придется одновременно поддерживать две системы обмена сообщениями.

Не у всех банков сейчас есть острая необходимость подключаться на обязательной основе к системе ЦБ, некоторым банкам вполне достаточно и SWIFT, соглашается глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. «Обязательность может быть оправданна для госбанков или кредитных организаций, деятельность которых [из-за санкций] на международном рынке временно затруднена», — указывает он. Любое же требование об обязательном использовании неизбежно в конечном счете ухудшит условия работы для банков из-за снижения качества конкуренции, называет минус всеобщего подключения к СПФС эксперт.

В целом же у банков сейчас нет острой необходимости подключаться к СПФС, потому что SWIFT добросовестно выполняет все свои обязательства перед российским банковским сектором, заключает Обаева.

В Дойче Банке поддерживает действия, предпринимаемые ЦБ по расширению сервисов финансовой инфраструктуры, сообщил представитель организации. «В настоящее время Дойче Банк подготовил план мероприятий по подключению банка к СПФС», — уточнил он. РБК отправил запросы в Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Ситибанк и ОТП Банк.

Какую еще резервную систему создал ЦБ из-за санкций

СПФС не единственная резервная система на российском финансовом рынке, созданная ЦБ на случай санкций. Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 году в качестве ответа на блокировку карт Visa и Mastercard банка «Россия» и СМП Банка, оказавшихся под санкциями. Предполагалось, что благодаря работе НСПК иностранные платежные системы не смогут повлиять на расчеты в России. Правда, когда США ввели санкции против российского-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, операции его клиентов по картам международных платежных систем были заблокированы. Выяснилось, что обслуживать​ подсанкционный банк отказался процессинговый центр «КартСтандарт», и НСПК ​не могла проводить платежи по картам «Еврофинанса». После этого случая депутат Владислав Резник предложил изгонять с финансового рынка российские компании, которые исполняют иностранные санкции. Депутат подготовил поправки в законодательство и предложил их к обсуждению экспертному совету «Единой России» и Центральному банку.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: SWIFT, банковский сектор, Центробанк
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