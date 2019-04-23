«Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT

Счетная палата предложила обязать все работающие в России банки подключиться к российскому аналогу SWIFT, насчитывающему около 400 пользователей. Но «дочки» иностранных банков с системой ЦБ не работают, в том числе три крупнейшие

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT. Об этом говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК). В случае законодательной реализации в первую очередь это требование затронет российские «дочки» зарубежных банков.

Всего в России 473 кредитные организации. По данным ЦБ на 1 апреля, у СПФС 401 пользователь, в том числе банки (филиалы некоторых из них числятся как отдельные клиенты), небанковские кредитные организации, а также компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Атомэнергопром», госкорпорация ВЭБ.РФ, энергокомпания «Т Плюс» и т.д. Среди не присоединившихся к СПФС три системно значимых для российской банковской системы «дочки» иностранных банков — ЮниКредит Банк (восьмое место по активам, 1,35 трлн руб.), Райффайзенбанк (десятое место, 1,1 трлн руб.) и Росбанк (11-е место, 1,08 трлн руб.), а также Ситибанк, ИНГ Банк, ОТП Банк, Дойче Банк и др. Среди крупных российских банков к СПФС не подключились «Тинькофф» и «Восточный».

Счетная палата предлагает законодательно закрепить обязанность российских кредитных организаций участвовать в СПФС и в разработанной ЦБ Системе быстрых платежей. «Это предотвратит остановку внутрироссийских финансовых транзакций и снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику в целом в случае перебоев в работе международной межбанковской системы или отключения от нее российских банков», — аргументируют свою позицию государственные аудиторы.

В отличие от СПФС подключение к системе быстрых платежей Госдума и так делает обязательным для всех российских банков: соответствующий законопроект принят в первом чтении. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Стать участниками СПФС могут и иностранные компании и банки. Как писал РБК в ноябре, первым участником российского SWIFT не из России стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. ​На прошлой неделе директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила (по сообщению ТАСС), что ЦБ заключил соглашения уже с двумя нерезидентами по участию в СПФС, а еще с пятью регулятор согласовывает договоры.