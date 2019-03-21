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Финансы ,  
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Банки предложили лишить Visa и Mastercard половины доходов от эквайринга
Банки предложили операторам систем Visa, Mastercard и «Мир» отменить комиссии с кредитных организаций, обеспечивающих прием карт. Снижение расходов будет заметно для розницы с низким чеком, фастфуда и общественного транспорта
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Банки предложили платежным системам взимать комиссию за проведение безналичных платежей только с банка-эмитента (выпускает карты), а банк-эквайер (осуществляют прием карт в торговых точках) освободить от выплат. Об этом говорится в выдержках из протокола посвященного этому вопросу заседания совета Ассоциации банков «Россия» от 18 марта (есть у РБК). Как сообщил РБК возглавляющий совет глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, эти предложения он направил вице-премьеру Дмитрию Козаку, в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Одновременно банки хотят, чтобы платежные системы взимали вознаграждение в российский, а не иностранной валюте, а его размер был ограничен уровнем в 0,1% от суммы платежа. РБК направил запрос в Visa, Mastercard, «Мир», ЦБ и ФАС.

Сейчас Visa, Mastercard, «Мир» и другие системы берут комиссии за транзакцию как с банка-эмитента, так и с банка-эквайера в пропорции примерно 50 на 50. Средний размер тарифа платежной системы (суммарно с обоих банков) составляет 0,3% от платежа. Visa устанавливает размер комиссий в долларах, Mastercard — в евро, «Мир» — в рублях. Если платежные системы примут предложения банков, то банки-эквайеры не будут платить свою часть комиссии (0,15% от платежа), а для банков-эмитентов размер комиссии в среднем снизится с 0,15 до 0,1%.

Торговые уступки

Комиссия, которую банки платят платежным системам, является самой небольшой частью торговой уступки (средняя по рынку 1,5–2,5%), выплачиваемой за прием карт. Ее основная часть — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка-эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8%, который устанавливается в соответствии с правилами платежной системы.

Лидером на рынке эквайринга, по данным ФАС, является Сбербанк: по итогам 2018 года объем платежей через его терминалы составил 13,1 трлн руб. (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), Альфа-банк — 2,62% (503 млрд руб.).

Крупнейший банк по числу выпущенных карт — также Сбербанк. На 1 января 2019 года его доля достигала 71,13% (выпустил 117,6 млн карт). На втором месте — ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем — Альфа-банк (3%, 5 млн карт).

Банки, вендинг и фаст-фуд

Глава Национального платежного совета Алма Обаева говорит, что платежные системы не несут больших затрат на проведение платежей. «Все, что они получают с этих комиссий — не заработано, а дополучено», — утверждает она. «Объемы безналичных платежей выросли и еще продолжат расти, поэтому рост оборота может компенсировать потери от сокращения размера комиссии», — заключает Обаева.

Но на заседании АБР не было озвучено встречной позиции международных платежных систем и НСПК, в связи с чем делать какие-либо выводы на данный момент преждевременно, говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. «Если инициатива будет поддержана игроками рынка, банки, разумеется, выиграют, так как это существенно сократит их расходы», — говорит он.

Реализация инициативы может снизить себестоимость для сегментов торговли с низким и сверхнизким чеком, в первую очередь общественного транспорта, а также продуктового ретейла, особенно для «магазинов у дома», где совершаются покупки со средним чеком не более 350 руб., считает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов, приводя в пример вендинг (продажа товаров через автоматические устройства), фаст-фуд, столовые и мастерские бытовых услуг. «Инициатива направлена на приведение в индустрию платежей по банковским картам тех сегментов торговли и сервиса, для которых фиксированные тарифы в валюте, лежащие внутри себестоимости транзакций по банковским картам, были болезненно высоки», — подчеркивает Хренов.

По поручению президента

Предложения о снижении комиссий за эквайринг обсуждаются в рамках поручения президента Владимира Путина. ЦБ и правительство должны подготовить меры до 30 апреля. Уровнем тарифов возмущаются ретейлеры, которые отмечают, что в России комиссии в разы выше, чем в развитых странах, а выплаты банкам за карточные платежи приходится закладывать в цену товаров. Банки парируют, что несут расходы на продвижение безналичной торговли и программы лояльности для клиентов, а их комиссии меньше, чем заявляет розница.

До 20 марта банки и торговля должны были разработать собственные предложения по снижению комиссий. На совещании у Дмитрия Козака 1 марта они договорились самостоятельно разрешить имеющиеся противоречия при координации ЦБ, не поддержав идею госрегулирования комиссий на эквайринг. Пока ЦБ консолидированные предложения в правительство не направил.

К настоящему времени известно о предложениях, которые согласовали с ЦБ платежные системы. Они предложили установить специальный размер межбанковской комиссии для социальных покупок, автомобилей и недвижимости. Тарифы по крупным покупкам предлагается установить на уровне 0,8–1,2% от суммы чека, но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Для социально значимых покупок в аптеках предлагаются предельные комиссии на уровне 1,2–1,3% (в зависимости от системы), при оплате образовательных услуг и услуг в сфере здравоохранения — от 0,3 до 1%. Эти предложения согласовали Минфин и ФАС, но по ним нет одобрения Минпромторга, в ведение которого входит развитие розницы. Предлагаемые решения ретейлеры считают недостаточными и выступают за снижение комиссий по товарам категории non-food (электроника, бытовая техника, одежда, обувь и т.п.).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Карты, комиссии
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