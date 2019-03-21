Банки предложили лишить Visa и Mastercard половины доходов от эквайринга

Банки предложили операторам систем Visa, Mastercard и «Мир» отменить комиссии с кредитных организаций, обеспечивающих прием карт. Снижение расходов будет заметно для розницы с низким чеком, фастфуда и общественного транспорта

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Банки предложили платежным системам взимать комиссию за проведение безналичных платежей только с банка-эмитента (выпускает карты), а банк-эквайер (осуществляют прием карт в торговых точках) освободить от выплат. Об этом говорится в выдержках из протокола посвященного этому вопросу заседания совета Ассоциации банков «Россия» от 18 марта (есть у РБК). Как сообщил РБК возглавляющий совет глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, эти предложения он направил вице-премьеру Дмитрию Козаку, в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Одновременно банки хотят, чтобы платежные системы взимали вознаграждение в российский, а не иностранной валюте, а его размер был ограничен уровнем в 0,1% от суммы платежа. РБК направил запрос в Visa, Mastercard, «Мир», ЦБ и ФАС.

Сейчас Visa, Mastercard, «Мир» и другие системы берут комиссии за транзакцию как с банка-эмитента, так и с банка-эквайера в пропорции примерно 50 на 50. Средний размер тарифа платежной системы (суммарно с обоих банков) составляет 0,3% от платежа. Visa устанавливает размер комиссий в долларах, Mastercard — в евро, «Мир» — в рублях. Если платежные системы примут предложения банков, то банки-эквайеры не будут платить свою часть комиссии (0,15% от платежа), а для банков-эмитентов размер комиссии в среднем снизится с 0,15 до 0,1%.