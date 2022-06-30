Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» фонда

По данным Минфина, трастовый фонд владеет активами на $1 млрд и зарегистрирован в штате Делавэр. Керимов находится под санкциями США с 2018 года, весной Вашингтон включил его в список лиц для приоритетного санкционного контроля

Вид на здание Министерства финансов США (Фото: Patrick Semansky / AP)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что заблокировало активы фонда Heritage Trust, который ведомство связывает с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. Об этом сообщается на сайте OFAC.

По данным Минфина, фонд зарегистрирован в американском штате Делавэр, он создан в 2017 году.

«По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владеет активами на сумму более $1 млрд. Это действие гарантирует, что эти активы останутся заблокированными и недоступными для Керимова», — заявили в ведомстве. Минфин отметил, что использует все инструменты, чтобы «разоблачать тех, кто пытается уклониться от санкций».

РБК направил запрос Сулейману Керимову.

Forbes оценивает состояние Сулеймана Керимова и его семьи в $4,4 млрд, он является сенатором от Дагестана с 2008 года. Керимов был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов, в 2018 году. В марте 2022 года он также попал под санкции ЕС. Тогда же Соединенные Штаты включили Керимова в список лиц, санкционный контроль за которыми ведется в приоритетном режиме.

Западные страны после введения санкций против российских бизнесменов начали поиск их активов для ареста. Так, американские власти потребовали от властей Фиджи арестовать пришвартовавшуюся в порту страны яхту Amadea, которую они связывают с Керимовым. В конце июня ее доставили в порт Сан-Диего в США, там она останется под надзором до официальной конфискации и последующей продажи.

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В апреле под санкции попал сын сенатора Саид Керимов, ранее контролировавший ПАО «Полюс». В начале апреля Керимов-младший накануне сообщений о возможных ограничениях снизил свою долю в компании с 76,34 до 46,35%.