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Саид Керимов передал долю в «Полюсе» исламскому фонду

В апреле Керимов уже продал 29,99% ценных бумаг «Полюса», перестав быть контролирующим акционером. Теперь же бизнесмен не имеет никакого «экономического интереса или права собственности в отношении компании»
«Полюс» PLZL ₽12 270 -3,82% Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Доля Саида Керимова в «Полюсе» перешла к Фонду поддержки исламских организаций, сообщили в компании. Бизнесмен пожертвовал фонду 100% МКАО «Вандл Холдингс Лимитед», через которую владел 46,35% «Полюса».

Еще 29,9% компании после недавней сделки принадлежит владельцу «Группы Акрополь» Ахмету Паланкоеву, напомнили в «Полюсе».

«В результате такого пожертвования Саид Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении компании», — говорится в заявлении. Представитель компании в разговоре с РБК отметил, что договор дарения необратим.

«Для меня благотворительность — это привычка, я был так воспитан. И я очень рад этой возможности поделиться с нуждающимися плодами деятельности моей семьи», — передал слова Керимова РБК его представитель.

Фонд поддержки исламских организаций был учрежден в 2012 году, его учредители — Совет муфтиев России, духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

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Павел Грачев

6 апреля Керимов снизил свою долю в «Полюсе» с 76,34 до 46,35%, лишившись таким образом контроля, и вышел из совета директоров компании. Получивший почти 30% акций Ахмет Паланкоев — контролирующий акционер «Донугля», крупного производителя высокосортного антрацитового угля в Ростовской области. В прошлом Паланкоев — сенатор от Ингушетии и бизнес-партнер Сулеймана Керимова, отца Саида Керимова.

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8 апреля Евросоюз ввел санкции против нескольких российских предпринимателей, в том числе Керимова-младшего.

Вскоре после этого гендиректор «Полюса» Павел Грачев ушел в отставку и покинул совет директоров. Его должность занял Алексей Востоков. В пресс-службе компании подчеркнули, что уход Грачева не связан с санкциями против Керимова.

«Полюс» — крупнейшая в России золотодобывающая компания и четвертая по объему добычи в мире. Ее активы расположены в Красноярском крае, Якутии, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. В 2021 году компания добыла и обработала около 2,72 млн унций золота.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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