 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Банки Армении назвали условия работы после прекращения работы карт «Мир»

Сюжет
Война санкций
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Россияне смогут получить банковские карты в Армении, если работают на территории республики. Об этом РБК рассказали в пресс-службах трех банков — АКБА Банке, Инекобанке и Ардшинбанке. Представители финансовых организаций прокомментировали прекращение работы карт «Мир» в стране с конца марта.

О прекращении работы системы «Мир» платежная система Армении уведомила российскую Национальную систему платежных карт в марте 2023 года. Карты «Мир» перестанут работать в стране с 30 марта. При этом ВТБ Армения сообщала, что продолжит работать с российскими картами.

В АКБА Банке, Инекобанке и Ардшинбанке иностранным гражданам открывают счета и выдают карты при условии, если они работают (подписали трудовой договор) или имеют бизнес на территории Армении, напомнили РБК в пресс-службах банков. Карту также может получить клиент, у которого есть недвижимость в Армении. При этом Ардшинбанк откроет счет и тем иностранцам, которые арендовали в республике жилье на срок не менее чем шесть месяцев или имеют в стране постоянный адрес проживания.

АКБА Банк откроет счет, если у иностранного гражданина есть близкие родственники в стране или долгосрочный денежный вклад. У Инекобанка наиболее строгие условия: организация оформляет карты иностранцам только в том случае, если они ведут экономическую деятельность на территории страны. При этом подтверждение финансовых операций клиента зависит от международных санкций, добавил представитель банка.

Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта
Финансы
Фото:Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

19 марта Армения объявила НСПК, что ее участники прекратят обслуживать карты «Мир». Проблем не возникнет только у обладателей карт «Мир» от банка «ВТБ Армения», который обслуживает карты этой системы в своей инфраструктуре в полном объеме.

В Национальной системе платежных карт заявили, что не ограничивают партнеров в работе с системой «Мир». Решение о приеме или отказе от этих карт банки других стран принимают самостоятельно.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Армения Россия Банки
Материалы по теме
Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта
Финансы
В НСПК отвергли собственные ограничения на работу карт «Мир» за границей
Финансы
«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
ПСБ разместил второй выпуск ЦФА для клиентов PrivateBanking Пресс-релиз, 16:33
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика Финансы, 16:29
Набиуллина назвала условие отзыва лицензий у банков в будущем Финансы, 16:29
Летний дизель подешевел на бирже впервые за две недели Бизнес, 16:25
Bloomberg узнал об отказе Индии от импорта нефти на судах «Совкомфлота» Политика, 16:23
Теория поколений дает сбой. Что важно в построении эффективных команд Pro, 16:23
Какое решение в планировке квартиры будет выгодным для большой семьи РБК и ПИК, 16:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Банки Армении назвали условия работы после прекращения работы карт «Мир» Финансы, 16:17
Тренер российской «молодежки» прокомментировал победу над чемпионами мира Спорт, 16:16
Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпиаде примут сами спортсмены Спорт, 16:14
Минэнерго предложило повысить тарифы для российских майнеров в 5–10 раз Крипто, 16:08
Сотрудники-«бумеранги»: зачем они возвращаются и чего от них ждать Pro, 16:07
ФСИН ответила на сообщения о закрытии колонии в Новой Ляле Общество, 16:06
При обрушении на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек Общество, 16:04