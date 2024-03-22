Банки Армении назвали условия работы после прекращения работы карт «Мир»

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Россияне смогут получить банковские карты в Армении, если работают на территории республики. Об этом РБК рассказали в пресс-службах трех банков — АКБА Банке, Инекобанке и Ардшинбанке. Представители финансовых организаций прокомментировали прекращение работы карт «Мир» в стране с конца марта.

О прекращении работы системы «Мир» платежная система Армении уведомила российскую Национальную систему платежных карт в марте 2023 года. Карты «Мир» перестанут работать в стране с 30 марта. При этом ВТБ Армения сообщала, что продолжит работать с российскими картами.

В АКБА Банке, Инекобанке и Ардшинбанке иностранным гражданам открывают счета и выдают карты при условии, если они работают (подписали трудовой договор) или имеют бизнес на территории Армении, напомнили РБК в пресс-службах банков. Карту также может получить клиент, у которого есть недвижимость в Армении. При этом Ардшинбанк откроет счет и тем иностранцам, которые арендовали в республике жилье на срок не менее чем шесть месяцев или имеют в стране постоянный адрес проживания.

АКБА Банк откроет счет, если у иностранного гражданина есть близкие родственники в стране или долгосрочный денежный вклад. У Инекобанка наиболее строгие условия: организация оформляет карты иностранцам только в том случае, если они ведут экономическую деятельность на территории страны. При этом подтверждение финансовых операций клиента зависит от международных санкций, добавил представитель банка.

19 марта Армения объявила НСПК, что ее участники прекратят обслуживать карты «Мир». Проблем не возникнет только у обладателей карт «Мир» от банка «ВТБ Армения», который обслуживает карты этой системы в своей инфраструктуре в полном объеме.

В Национальной системе платежных карт заявили, что не ограничивают партнеров в работе с системой «Мир». Решение о приеме или отказе от этих карт банки других стран принимают самостоятельно.