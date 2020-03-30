Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн

Налогом на доходы физлиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, превышающая проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке Центробанка. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс опубликованы в электронной базе данных Госдумы, сообщает «РИА Новости».

В тексте документа, который нижней палате парламента рекомендовал принять во втором чтении думский комитет по бюджету и налогам, говорится, что в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, расположенных на территории России, «налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода». Это означает, что при текущей ключевой ставке Банка России в 6% необлагаемый доход со вкладов ежегодно будет составлять 60 тыс. руб.

При этом в документе предлагается не учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по эскроу-счетам.

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