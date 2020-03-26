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Минфин пообещал в 2020 году не удерживать налог на проценты по вкладам

Налог на процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн рублей будет введен только с 2021 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году

Новый налог на доход по банковским вкладам свыше 1 млн руб. не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года, объявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, налог по процентным доходам по каждому вкладу более миллиона рублей за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги, объяснил Силуанов.

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«Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — сказал глава Минфина. Налогообложение доходов с депозитов — давнее предложение, в поддержку которого министерство высказывалось в апреле 2017 года.

Президент Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил, что доход от банковских вкладов (то есть начисления по процентам) будет облагаться НДФЛ (13%), если размер самого вклада превышает 1 млн руб. Это также коснется и инвестиций в ценные бумаги, доход с которых сейчас не затронуты подоходным налогом.

«Важно отметить, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», — отметил Силуанов.

Введение налога на процентный доход пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «восстановлением баланса справедливости». По его словам, это мера не носит временного характера. «В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, останется ли новый налог после окончания кризиса.

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Новый налог с доходов по депозитам может стать одним из источников финансирования мер поддержки бизнеса и населения в условиях кризиса. Изъятие может принести в бюджет дополнительно около 100 млрд руб. ежегодно, оценивала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Совокупный налог с вкладов свыше 1 млн руб. может составить порядка 110 млрд руб. в год., приводил схожую оценку старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

По данным отчетности банков на 1 марта 2020 года, ими открыто 594 млн счетов по учету застрахованных вкладов 231 млн физлиц, включая ИП (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды), объем денежных средств на которых составляет 31,47 трлн руб., сообщило АСВ (отчетности предоставляются Банком России)

Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн (1% количества всех счетов).Общий объем средств на счетах, имеющих остатки свыше 1 млн руб., составляет 17,95 трлн руб., сообщили в АСВ.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, Минфин, вклад, коронавирус
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