Минфин пообещал в 2020 году не удерживать налог на проценты по вкладам

Налог на процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 млн рублей будет введен только с 2021 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году

Новый налог на доход по банковским вкладам свыше 1 млн руб. не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года, объявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, налог по процентным доходам по каждому вкладу более миллиона рублей за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги, объяснил Силуанов.

«Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — сказал глава Минфина. Налогообложение доходов с депозитов — давнее предложение, в поддержку которого министерство высказывалось в апреле 2017 года.

Президент Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил, что доход от банковских вкладов (то есть начисления по процентам) будет облагаться НДФЛ (13%), если размер самого вклада превышает 1 млн руб. Это также коснется и инвестиций в ценные бумаги, доход с которых сейчас не затронуты подоходным налогом.