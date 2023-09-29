Костин предупредил о долларе по ₽150 и ₽250 при двойном курсе рубля

Введение двух курсов рубля приведет к большой разнице между ними, заявил Андрей Костин. Нужно ограничиваться теми мерами валютного контроля, которые есть сейчас, считает он

Андрей Костин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Введение двух курсов рубля в любом случае приведет к его падению, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи.

«Но в принципе я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — сказал Костин.

По его мнению, необходимо продолжать соблюдать те меры, которые Центральный банк ввел сейчас, и «постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации».

«Я считаю, что у нас необычная ситуация, необычная рыночная ситуация. У нас слишком много геополитических факторов воздействующих, чтобы мы могли [вводить] какой-то набор еще, может быть, мер стабилизации или смягчения критериев или целевых показателей инфляции», — отметил Костин. Ранее он предлагал ограничить вывод рублей за рубеж по аналогии с валютой.

Вопрос о возможности возникновении двойного курса рубля возник после инициативы Минэкономразвития о введении «мембраны по китайской модели» между внутренним и внешним рынком рубля для стабилизации ситуации с курсом. Это предложение озвучил глава ведомства Максим Решетников. Говоря о мембране, Решетников подчеркивал, что речи о двух курсах не идет, так как «это крайне вредное явление для экономики».

В Банке России, комментируя предложение Минэкономразвития, предупредили, что ведение механизмов мембран приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Также представитель регулятора подчеркнул, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры. И они «не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса».

Эту же позицию ранее озвучивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она высказывалась против введения ограничений на вывод рублей за рубеж (с таким предложением выступил Костин), так как это не создает спроса на валюту и не влияет на курс, и против введения обязательной продажи экспортной выручки. После продажи своей валютной выручки экспортеры «могут купить ее обратно в тех объемах, которые сочтут нужными», поясняла Набиуллина, в итоге «возрастет оборот на валютном рынке, но баланс спроса и предложения валюты не изменится».

В целом ЦБ поддерживает только зеркальные меры в отношении движения капитала, отмечали там. Так, регулятор продлил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев.

Кроме того, с 1 октября 2023 года на полгода Банк России продлил ограничения по выводу средств за рубеж для российских граждан и резидентов дружественных стран. Они могут переводить в месяц в иностранные банки не более $1 млн (или эквивалентную сумму в другой валюте). Лимит переводов через платежные системы ограничен $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте). Нерезиденты из недружественных стран могут вывести в зарубежные банки средства в размере заработной платы.