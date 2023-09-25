Минэк предложил «китайскую мембрану» для решения проблемы курса рубля

Речь идет о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил глава ведомства Максим Решетников, уточнив, что «еи в коем случае не может быть два курса»

Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, считает министр экономического развития Максим Решетников. Такое мнение он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Речь идет о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил он. «Но это исключительно наша позиция, мы ее обсуждаем с ЦБ», — сказал глава Минэкономразвития.

Министр отметил, что речь не идет о двух курсах.

«Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна», — добавил Решетников.

Глава ведомства пояснил, что нужно отслеживать, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки». Сейчас, по его словам, «в полной мере этого мониторинга нет». «А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — заявил Решетников.

По его словам, сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж. «И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля», — указал глава Минэкономразвития.

Он сказал, что ведомство ждет предложений от ЦБ. «Потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас заложником будет реальный сектор экономики», — добавил Решетников, подчеркнув, что «нельзя сложную проблему решать только одним инструментом».

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. В первом случае на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный курс, а во втором — ЦБ устанавливает ежедневно референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

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