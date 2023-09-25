 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минэк предложил «китайскую мембрану» для решения проблемы курса рубля

Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения проблемы с рублем
Речь идет о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил глава ведомства Максим Решетников, уточнив, что «еи в коем случае не может быть два курса»
Доллар/Рубль USD/RUB ₽96,258 +0,01% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽102,535 -0,06% Купить
Курс юаня ЦБ CNY ₽13,141 +0,06% Купить
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, считает министр экономического развития Максим Решетников. Такое мнение он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Речь идет о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил он. «Но это исключительно наша позиция, мы ее обсуждаем с ЦБ», — сказал глава Минэкономразвития.

Министр отметил, что речь не идет о двух курсах.

«Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна», — добавил Решетников.

Глава ведомства пояснил, что нужно отслеживать, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки». Сейчас, по его словам, «в полной мере этого мониторинга нет». «А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — заявил Решетников.

По его словам, сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж. «И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля», — указал глава Минэкономразвития.

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак

Он сказал, что ведомство ждет предложений от ЦБ. «Потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас заложником будет реальный сектор экономики», — добавил Решетников, подчеркнув, что «нельзя сложную проблему решать только одним инструментом».

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. В первом случае на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный курс, а во втором — ЦБ устанавливает ежедневно референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Максим Решетников курс рубля Китай Валюта Минэкономразвития
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации Политика, 10:02
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью Политика, 10:01
Какие шансы есть у коммерческих CEO ушедших компаний и тех, кто их берет Pro, 09:39
За мусорными полигонами в России будет следить нейросеть Общество, 09:37
Две россиянки вылетели из топ-20 лучших теннисисток мира Спорт, 09:33
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку активов Инвестиции, 09:24
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минэк предложил «китайскую мембрану» для решения проблемы курса рубля Экономика, 09:23
Росреестр сообщил об абсолютном ипотечном рекорде на рынке жилья Москвы Недвижимость, 09:18
Как в 2023 году общаться в мессенджерах и никого не раздражать Pro, 09:14
МИД заявил о планах создать международный трибунал по преступлениям Киева Политика, 09:04
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 08:56
Как стать звездой на работе: 9 стратегий, которые помогут вам преуспеть Pro, 08:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26