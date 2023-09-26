ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

Переводы за рубеж средств нерезидентов — как физических, так и юридических лиц — из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих будут ограничены с 1 октября еще на полгода, следует из приказа ЦБ

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Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев, говорится в заявлении регулятора.



«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Банк России 1 апреля 2022 года ограничил переводы за границу средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров. Кроме того, регулятор приостановил переводы за рубеж со счетов нерезидентов — как физических лиц, так и юридических — из государств, поддерживающих санкции, которые не работают в России.

Однако спустя месяц ЦБ разрешил нерезидентам из недружественных стран, работающим в России, перечислять средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте без открытия счета «в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг». До этого сумма, которую разрешалось переводить, могла быть только в иностранной валюте и ограничивалась $10 тыс. (при перечислении со счета) и $5 тыс. (без открытия счета).

В июне правительство разрешило резидентам продавать банкам полученную от нерезидентов валюту по внешнеторговым договорам не по курсу ЦБ, как это требовалось раньше. До этого президент России Владимир Путин поручил ввести лимит на уровне $1 млрд в месяц на покупку валюты для сделок с нерезидентами. Он будет касаться сделок о выходе западных компаний из российского бизнеса.