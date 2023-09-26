 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил запрет вывода с брокерских счетов недружественных нерезидентов
Сюжет
Война санкций
Переводы за рубеж средств нерезидентов — как физических, так и юридических лиц — из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих будут ограничены с 1 октября еще на полгода, следует из приказа ЦБ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев, говорится в заявлении регулятора.

«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Банк России 1 апреля 2022 года ограничил переводы за границу средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров. Кроме того, регулятор приостановил переводы за рубеж со счетов нерезидентов — как физических лиц, так и юридических — из государств, поддерживающих санкции, которые не работают в России.

Однако спустя месяц ЦБ разрешил нерезидентам из недружественных стран, работающим в России, перечислять средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте без открытия счета «в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг». До этого сумма, которую разрешалось переводить, могла быть только в иностранной валюте и ограничивалась $10 тыс. (при перечислении со счета) и $5 тыс. (без открытия счета).

В июне правительство разрешило резидентам продавать банкам полученную от нерезидентов валюту по внешнеторговым договорам не по курсу ЦБ, как это требовалось раньше. До этого президент России Владимир Путин поручил ввести лимит на уровне $1 млрд в месяц на покупку валюты для сделок с нерезидентами. Он будет касаться сделок о выходе западных компаний из российского бизнеса.

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Как открыть диджитал-агентство в Казахстане — пошаговая инструкция
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
До ₽350 тыс. на руки: в IT нарасхват системные аналитики — как ими стать
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нерезиденты ЦБ Брокеры санкции
Материалы по теме
Резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ
Финансы
Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок с нерезидентами
Финансы
Власти оценили доходы от «курсовой ренты» более чем в 750 млрд руб.
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 16:34
Польша допустила экстрадицию появившегося в парламенте Канады ветерана СС Политика, 18:02
В аэропорту Сочи объяснили задержку рейса на Москву на 4 часа Общество, 18:01
Pioneer начала подготовку фундаментных плит в жилом квартале Pride Пресс-релиз, 17:48
Россиянин уступил Звереву в первом в карьере финале на турнире ATP Спорт, 17:46
Военная операция на Украине. Карта на 26 сентября Политика, 17:45
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино Политика, 17:42
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Frank Media узнал о плане обмена доли ВТБ в Fortenova на акции «Яндекса» Бизнес, 17:41
Промес на фоне сообщений о скандале в полиции призвал не верить шумихе Спорт, 17:34
Обвал на рынке американских гособлигаций увеличил спрос на доллар США Инвестиции, 17:25
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран Финансы, 17:25
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:18
Медведев по поручению Путина посетил учебный полигон в ДНР Политика, 17:17
Из Карабаха в Армению прибыли 19 тыс. беженцев Политика, 17:12