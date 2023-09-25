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Финансы ,  
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ЦБ увидел риск множественного курса в случае введения мембраны для рубля

ЦБ увидел риск множественного курса в случае введения мембраны для рубля
Разделение валютного рынка и использование «мембран» может привести к множественности курсов, предупредили в Банке России. С этой идеей ранее выступил Максим Решетников, но он рисков появления двух курсов не видит
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сегментированность валютного рынка, в том числе введение механизмов так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК. С идеей мембраны ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников.

В ЦБ еще раз напомнили, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. По мнению регулятора, подобные ограничения «не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса».

«Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты», — заявили в ЦБ.

Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям, добавил представитель ЦБ.

Решетников 25 сентября заявил, что решением проблемы с курсом рубля может стать аналог «китайской модели», то есть «некоей мембраны между внутренним и внешним рынками рублей». Он отметил, что это исключительно позиция министерства, но она уже обсуждается с ЦБ. Решетников при этом отметил, что речи о двух курсах не идет, так как «это крайне вредное явление для экономики».

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Ранее о негативных последствиях введения ограничений на вывод рублей и неэффективности подобных мер для стабилизации курса говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что перевод средств за рубеж не создает спроса на валюту, спрос возникает в тот момент, когда валюта приобретается. Повлиять на спрос можно через повышение привлекательности рубля, указывала глава ЦБ.

Возврат к обязательной продаже валютной выручки также «не окажет значимого эффекта» на курс, отмечала Набиуллина. После продажи своей валютной выручки экспортеры «могут купить ее обратно в тех объемах, которые сочтут нужными», поясняла она, в итоге «возрастет оборот на валютном рынке, но баланс спроса и предложения валюты не изменится».

О дискуссии с Банком России о мерах валютного контроля рассказывал глава Минфина Антон Силуанов. Он отмечал, что Минфин выступает за более жесткое регулирование валютных потоков, а у ЦБ более либеральный подход к этому вопросу.

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