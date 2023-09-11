branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Выборы-2023. Главное Политика, 01:29
В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов Политика, 01:19
МИД предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове Политика, 01:18
ВТБ отказался продавать «Росгосстрах» Финансы, 01:00
Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края Политика, 00:53
«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах Политика, 00:43
WSJ узнала о планах Киева начать применять F-16 этой зимой Политика, 00:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края и набрал 70% голосов Политика, 00:26
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Поцеловавший футболистку глава Федерации футбола Испании подал в отставку Спорт, 00:07
Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу Финансы, 00:01
Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки Финансы, 00:00
Глава ВТБ — РБК: «Я всех уговариваю — бросьте идею выхода из-под санкций» Финансы, 00:00
Китайский юань стал самым популярным среди валют дружественных стран Инвестиции, 00:00
Финансы ,  
0 

Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Глава ВТБ Костин предложил ограничить россиянам рублевые переводы за рубеж
Хотя вывод валюты за рубеж ограничен $1 млн в месяц, россияне могут перевести туда рубли на большую сумму и перевести их потом в доллары и евро. Для поддержки рубля такие переводы нужно ограничить, считает глава ВТБ
Доллар/Рубль USD/RUB ₽97,783 -0,47% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽104,798 -0,58% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽13,267 -1,12% Купить
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чтобы поддержать рубль, нужно прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на отправления не только валюты, но и рублей, сказал в интервью РБК президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля] к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — отметил Костин.

Порог можно установить на отметке 100 млн руб. — такой же, как на валюту ($1 млн или эквивалент этой суммы в другой валюте), считает он.

Костин уточнил, что не знает, как на это предложение смотрит Центральный банк, но добавил, что ЦБ может его рассматривать «наряду с другими опциями». РБК направил запрос в Банк России.

«Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем», — резюмировал Костин. После резкого укрепления летом 2022 года российская валюта стала ослабевать, а летом 2023-го падение рубля усилилось, курс доходил до 100 руб. за доллар (последний раз такое было в марте прошлого года — в самом начале санкционного кризиса).

Читайте на РБК Pro
Расслабиться по полной: как отдыхают Гейтс, Маск и Баффетт
Эффект от автоматизации маркетинга сошел на нет. Что делать
Куда заведет родительский контроль: новые фичи в сервисах и приложениях
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника

Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения западных санкций. Изначально предельная сумма составляла $5 тыс., однако постепенно, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, регулятор повысил ее до $1 млн. Он несколько раз продлевал эти ограничения — в последний раз до 30 сентября.

Они подразумевают, что граждане России и резиденты из дружественных стран могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или в эквиваленте в других валютах). Лимит через системы денежных переводов меньше — не более $10 тыс. Работающие в России нерезиденты могут перевести за границу сумму, равную своей зарплате, а для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран действует запрет на перевод денег за рубеж. Исключение — иностранные компании под контролем российских граждан или организаций.

В первой половине 2023 года переводы за рубеж сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого года, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июле. По ее словам, в этом году их объемы практически не меняются от месяца к месяцу.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Анна Пустякова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Антон Фейнберг
Андрей Костин ВТБ переводы Валюта
Материалы по теме
Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по курсу рубля
Финансы
МИД заявил о состоявшейся дедолларизации расчетов между Россией и Китаем
Политика